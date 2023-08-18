"Київський режим краде дітей на Харківщині": черговий фейк від росЗМІ

Люди з телефонами у метро. Фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Соціальні мережі вновь заполонила чергова дика брехня від росЗМІ – цього разу про "плани України викрасти дітей на Харківщині". Російські пропагандисти пишуть, що малюків продадуть, а гроші розділять урядовці Зеленського та їхні західні покровителі.

Про черговий фейк попереджає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Йдеться про пост у Telegram-каналі Віце-спікера Державної Думи РФ Анни Кузніцової, який підходипили росЗМІ. Депутатка пише про те, що українські Збройні сили нібито готують викрадення 523 дітей у Куп'янському районі Харківської області.

Скриншот з Telegram-каналі Віце-спікера Державної Думи РФ Анни Кузніцової

Цей фейк підхопили й промагандиські ЗМІ.

"Зараз у місті йдуть приготування до примусового вивезення дітей. Навіть якщо діти, батьки чи законні представники не хочуть їхати, дітей будуть вивозити насильно "Білі Ангели". Це професійні викрадачі дітей, яким допомагає поліція. Їхня поява в будь-якому місті сіє паніку... Сьогодні викрадення дітей в Україні поставлено на потік", — цитують віце-спікерку ДержДуми РФ росЗМІ.

Скриншот з сайту tsargrad.tv

У Центрі стратегічної комунікації звертають увагу, що ця інформація не має нічого спільного з дійсністю.

"Правда: на відміну від росіян, Україна не краде дітей, а евакуює їх із небезпечних зон.", — зазначають у центрі.

Нагадаємо, що саме через російські обстріли, які проводяться кілька разів на добу, розглядається варіант проведення примусової евакуації неповнолітніх. Дітей у будь-якому разі евакуюють виключно в супроводі батьків або опікунів – про "викрадення дітей із сімей" не йдеться.

Евакуйованим надададуть безоплатне житло в Харкові чи більш безпечних західних регіонах. Також вони отримають соціальні гарантії, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

До цього ми писали список фейкових новин за минулий тиждень. Окупанти вдаються до викиду фейкових новин з метою скомпрометувати Україну, її Президента, уряд і Збройні сили.