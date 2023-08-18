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Вивезли вже понад пів тисячі людей: на Куп'янському напрямку триває евакуація мирного населення

18 серпня 2023 13:11
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Вивезли вже понад півтисячі людей: на Куп'янському напрямку триває евакуація мирного населення
Хлопчик в поліцейському автобусі під час евакуації. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району. Всього за період з 9 серпня було вивезено 526 людей, в тому числі 143 дитини.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Евакуація цивільних 

За 17 серпня вивезено 43 людини, в тому числі 4 дітей, 26 жінок та 5 осіб з інвалідністю.

На місці працюють понад 14 волонтерських організацій. Усі евакуйовані отримують гуманітарну, правову, психологічну та іншу допомогу. Тим, хто цього потребує надається безкоштовне житло. 

"Дякую волонтерам, правоохоронцям, співробітникам ДСНС, органів місцевого самоврядування та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію", — пише очільник області. 

Нагадаємо, що у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію, через постійні обстріли та безпекову ситуацію. 

Також ми писали про те, що вивозити людей з наближених до лінії фронту населених пунктів доводиться під постійними обстрілами

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