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"Киевский режим ворует детей в Харьковской области": очередной фейк от росСМИ

18 августа 2023 17:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
"Киевский режим ворует детей на Харьковщине": очередной фейк от росСМИ
Люди с телефонами в метро. Фото: Ратинский Вячеслав / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Социальные сети вновь заполонило очередное дикое вранье от росСМИ – на этот раз о "планах Украины похитить детей на Харьковщине". Российские пропагандисты пишут, что малышей продадут, а деньги разделят чиновники Зеленского и их западные покровители.

Об очередном фейке предупреждает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .

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Речь идет пост в Telegram-канале Вице-спикера Государственной Думы РФ Анны Кузницевой. Депутат пишет о том, что украинские Вооруженные силы якобы готовят похищение 523 детей в Купянском районе Харьковской области.

Скриншот из Telegram-канали Вице-спикера Государственной Думы РФ Анны Кузницовой

Этот фейк подхватили и промагандисские СМИ.

"Сейчас в городе идут приготовления к принудительному вывозу детей. Даже если дети, родители или законные представители не хотят ехать, детей будут вывозить насильно "Белые Ангелы". Это профессиональные похитители детей, которым помогает полиция. Их появление в любом городе сеет панику" ... Сегодня похищение детей в Украине поставлено на поток", — цитируют вице-спикер ГосДума РФ росСМИ.

Скриншот с сайта tsargrad.tv

В Центре стратегической коммуникации обращают внимание, что данная информация не имеет ничего общего с действительностью.

"Правда: в отличие от россиян Украина не ворует детей, а эвакуирует их из опасных зон" , — отмечают в центре.

Напомним, что именно из-за российских обстрелов, проводимых несколько раз в сутки, рассматривается вариант проведения принудительной эвакуации несовершеннолетних . Детей в любом случае эвакуируют исключительно в сопровождении родителей или опекунов – о "похищении детей из семей" речь не идет.

Эвакуированным предоставит бесплатное жилье в Харькове или более безопасных западных регионах. Они также получат социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

До этого мы писали список фейковых новостей за прошедшую неделю . Оккупанты прибегают к выбросу фейковых новостей с целью скомпрометировать Украину, ее Президента, правительство и Вооруженные силы.

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