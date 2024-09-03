Клименко відвідав бійців "Хартії" на Харківщині — яка мета поїздки

Голова МВС Ігор Клименко. Фото: скриншот з відео

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав 13-ту бригаду Національної гвардії у Харківській області. Міністр провів нараду з командирами, під час якої була доповідь щодо забезпечення та результатів на полі бою.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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"Хартія. Добровольці, які стали невід'ємною складовою Гвардії Наступу. Під час відрядження відвідав 13-ту бригаду Національної гвардії України", — йдеться у повідомленні.

Так, на початку повномасштабної війни "Хартія" була добровольчим формуванням та брала участь в боях за Харків й обороняла Бахмут. Наразі бійці продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині.

"Провів нараду з командирами. Доповіли про оперативну ситуацію, забезпечення та результати на полі бою", — уточнив Клименко.

Він зазначив, що лише у серпні захисники знищили та пошкодили понад 430 ворожих безпілотників, 32 одиниці озброєння, близько десятка одиниць броньованої техніки та близько 150 вогневих позицій і бліндажів окупантів.