Клименко посетил бойцов "Хартии" на Харьковщине - какова цель поездки

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: скриншот с видео

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил 13-ю бригаду Национальной гвардии в Харьковской области. Министр провел совещание с командирами, в ходе которого был доклад по поводу обеспечения и результатов на поле боя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram во вторник, 3 сентября.

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"Хартия. Добровольцы, ставшие неотъемлемой составляющей Гвардии Наступления. Во время командировки посетил 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Так, в начале полномасштабной войны "Хартия" была добровольческим формированием и участвовала в боях за Харьков и защищала Бахмут. В настоящее время бойцы продолжают выполнять боевые задания на Харьковщине.

"Провел совещание с командирами. Доложили об оперативной ситуации, обеспечении и результатах на поле боя", — уточнил Клименко.

Он отметил, что только в августе защитники уничтожили и повредили более 430 вражеских беспилотников, 32 единицы вооружения, около десятка единиц бронированной техники и около 150 огневых позиций и блиндажей оккупантов.