У Харківській ОВА відзвітували щодо евакуації мешканців з села Студенок

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

У Харківській області розпочалася масштабна лісова пожежа, яка охопила 1200 гектарів та перекинулася на село Студенок. Для ліквідації загоряння розгорнуті додаткові сили ДСНС ще з декількох областей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Для ліквідації пожежі у селі Студенок було розгорнуто додаткові сили ДСНС: до гасіння пожежі залучені рятувальники Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

Загалом задіяно 77 одиниць техніки та 275 працівників ДСНС. Водночас співробітники громади, Нацполіції, ДСНС та структурні підрозділи цивільного захисту ОВА здійснили евакуацію близько 200 місцевих мешканців.

"Евакуйоване населення забезпечили продуктами харчування та питною водою. Частина людей виїхали власним транспортом", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, через лісову пожежу постраждали дві людини: місцева мешканка та співробітник ДСНС — вони отримують медичну допомогу.