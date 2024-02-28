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Клітка не допомогла — прикордонники знищили "Муром-П" окупантів

28 лютого 2024 13:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Клітка не допомогла — прикордонники знищили "Муром-П" окупантів
Російський "Муром-П" в клітці. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Харківському напрямку фронту росіяни прикрили спостережний комплекс "Муром-П" металевою кліткою, однак це не допомогло врятувати техніку противника. Українські прикордонники завдали нищівного удару по комплексу спостереження за допомогою дрона та зафільмували влучне ураження.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в середу, 28 лютого.

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Бійці повітряної розвідки ДПСУ за допомогою FPV-дрона ліквідували "Муром-П" загарбників. Окупанти використали новий метод захисту комплексу спостереження, прикривши його сталевою кліткою, проте це не захистило від атаки українських воїнів.

"Цей спостережний комплекс давав агресорам можливість спостерігати на відстані до 10 кілометрів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили великокаліберний кулемет російських солдатів.

Також на Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" скинули вибухівку на позиції окупантів. Воїнам вдалося знищити два ворожих бліндажі, автомобіль та особовий склад противника.

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