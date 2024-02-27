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На Харківщині прикордонники "вполювали" машину та два бліндажі з окупантами

27 лютого 2024 14:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині прикордонники "вполювали" машину та два бліндажі з окупантами
Знищення солдатів РФ. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" скинули вибухівку на позиції російських солдатів. Внаслідок успішного влучання воїнам вдалося знищити два ворожих бліндажі, автомобіль та особовий склад противника.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 27 лютого.

Влучання прикордонників в авто та бліндажі з солдатами РФ

Бійці аеророзвідки Гвардії наступу за допомогою дронів здійснили декілька влучних скидів по місцях розташування окупантів. Успішна ліквідація авто противника та бліндажів з ворожими військовими відбулася на Харківщині.

"У приціл аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" на тимчасово окупованій території Харківщини потрапили: 2 ворожих бліндажі, автомобіль та особовий склад ворога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники бригади Гвардії наступу бригади "Помста" атакували ворожий дрон та окупанта. Військові здійснили влучний удар за допомогою безпілотника та скидання гранат.

 Крім того, Гвардія наступу "Сталевий кордон" за допомогою FPV-дронів завдали нищівного удару по російських комплексах спостереження. Йдеться про новітні системи "Муром-П" та "Іронія-М", які ліквідували у Харківській області.

війна
Україна
відео
прикордонники
Харківська область
Гвардія наступу
дрони

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