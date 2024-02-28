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Клетка не помогла — пограничники уничтожили "Муром-П" оккупантов

28 февраля 2024 13:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Клетка не помогла — пограничники уничтожили "Муром-П" оккупантов
Российский "Муром-П" в клетке. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Харьковском направлении фронта россияне прикрыли наблюдательный комплекс "Муром-П" металлической клеткой, однако это не помогло спасти технику противника. Украинские пограничники нанесли сокрушительный удар по комплексу наблюдения с помощью дрона и сняли точное поражение.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 28 февраля.

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Бойцы воздушной разведки ГПСУ с помощью FPV-дрона ликвидировали "Муром-П" захватчиков. Оккупанты использовали новый метод защиты комплекса наблюдения, прикрыв его стальной клеткой, однако это не защитило от атаки украинских воинов.

"Этот наблюдательный комплекс давал агрессорам возможность наблюдать на расстоянии до 10 километров", — говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили крупнокалиберный пулемет российских солдат.

Также на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" сбросили взрывчатку на позиции оккупантов. Воинам удалось уничтожить два вражеских блиндажа, автомобиль и личный состав противника.

война
Украина
видео
пограничники
Харьковская область
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дроны
фронт
ГПСУ

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