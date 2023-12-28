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Колаборантці з Харківщини повідомили про підозру — як вона допомагала РФ

28 грудня 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Колаборантці з Харківщини повідомили про підозру — як вона допомагала РФ
Затримання зрадниці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мешканці Харківської області, яка виправдовувала російську агресію у соціальних мережах, повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

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Правоохоронці з'ясували, що з першого дня повномасштабного вторгнення жінка активно публікувала коментарі в мережі Інтернет, в яких паплюжила українську владу й військових та підтримувала дії окупантів.

У своїх публікаціях у Twitter 49-річна мешканка селища Мала Данилівка називала українство "монстром", "сектою збожеволілих маніяків, яких необхідно безжально відстрілювати як шалених собак".

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Коментар зрадниці у соцмережах. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Повідомляється, що в одному зі своїх висловів вона вказала на те, що саме українська армія обстрілює населені пункти та вбиває дітей.

"Багато дітей малювали їм листівки і відправляли кольорові долоні з побажаннями в зону АТО. А вони по них градами у відповідь. Мені хоч не так прикро, мій син ніколи в такій участі не брав", — пише зрадниця у соцмережах. 

Правоохоронці викрили прихильницю руського миру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. 

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області також затримали шанувальника російських окупантів. Він просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення. 

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