У Харківській області викрили шанувальника РФ, який поширював фейки Кремля

Правоохоронці та шанувальник РФ у Харківській області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області затримали шанувальника російських окупантів. Він просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Шанувальник росіян у Харківській області

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що під час тимчасової окупації с. Великі Проходи Харківського району місцевий чоловік активно просував серед односельців наративи Кремля.

У прокуратурі розповіли, що він розповсюджував проросійську газету "Красная звезда". Її заголовки були такими:

"В боевой работе действуем на опережение";

"Иди и смотри";

"Zа вами – вся Россия!";

"Мы с вами, Zащитники мира!".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові поліція нейтралізувала велике наркоугруповання. Наркодилери щомісяця збували до двох тисяч доз психотропів.

Також ми писали, що жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.