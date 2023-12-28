Коллаборантке из Харьковщины сообщили о подозрении — как она помогала РФ

Задержание предательницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Жительнице Харьковской области, которая оправдывала российскую агрессию в социальных сетях, сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители выяснили, что с первого дня полномасштабного вторжения женщина активно публиковала комментарии в сети Интернет, в которых осквернила украинские власти и военных и поддерживала действия оккупантов.

В своих публикациях в Twitter 49-летняя жительница поселка Малая Даниловка называла украинство "монстром", "сектою обезумевших маньяков, которых необходимо безжалостно отстреливать как безумных собак".

Комментарий предательницы в соцсетях. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сообщается, что в одном из своих высказываний она указала на то, что украинская армия обстреливает населенные пункты и убивает детей.

"Многие из детишек рисовали им открыточки и отправляли цветные ладошки с пожеланиями в зону АТО. А они по ним градами в ответ. Мне хоть не так обидно, мой сын никогда в таком участия не принимал", — пишет предательница в соцсетях.

Правоохранители разоблачили поклонницу русского мира. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, недавно в Харьковской области также был задержан поклонник российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.