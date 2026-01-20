Відео
Головна Харків Коли не буде світла — нові графіки відключення у Харкові

Коли не буде світла — нові графіки відключення у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 00:12
Відключення світла у Харкові 20 січня - графіки на завтра
Чоловік під час відключення світла. Фото: REUTERS

У вівторок, 20 січня, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це повʼязано із складною ситуацією в енергосистемі.

Про це повідомляє Харківобленерго у Telegram.

Коли не буде світла завтра — нові графіки відключення у Харкові - фото 1
Пост Харківобленерго. Фото: скриншот

Відключення світла у Харкові 20 січня

Обмеження електропостачання триватимуть упродовж усього дня — з 00:00 до 24:00.

Для кожної групи споживачів визначені конкретні часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє:

  • 1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Нагадаємо, що в Укренерго повідомили, що завтра у всіх регіонах України не буде світла у споживачів у всіх регіонах.

Раніше стало відомо, що  росіяни здійснили атаку по міській інфраструктурі Харкова. 

Харків сфера енергетики відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
