Відключення світла у Харкові 20 січня - графіки на завтра

Коли не буде світла — нові графіки відключення у Харкові
Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 00:12
Чоловік під час відключення світла. Фото: REUTERS
У вівторок, 20 січня, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це повʼязано із складною ситуацією в енергосистемі.
Про це повідомляє Харківобленерго у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Відключення світла у Харкові 20 січня
Обмеження електропостачання триватимуть упродовж усього дня — з 00:00 до 24:00.
Для кожної групи споживачів визначені конкретні часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє:
- 1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
- 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
- 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
- 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
- 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
- 5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
- 6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
- 6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
Нагадаємо, що в Укренерго повідомили, що завтра у всіх регіонах України не буде світла у споживачів у всіх регіонах.
Раніше стало відомо, що росіяни здійснили атаку по міській інфраструктурі Харкова.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама