Відключення світла у Харкові 20 січня - графіки на завтра

У вівторок, 20 січня, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це повʼязано із складною ситуацією в енергосистемі.

Про це повідомляє Харківобленерго у Telegram.

Відключення світла у Харкові 20 січня

Обмеження електропостачання триватимуть упродовж усього дня — з 00:00 до 24:00.

Для кожної групи споживачів визначені конкретні часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє:

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Нагадаємо, що в Укренерго повідомили, що завтра у всіх регіонах України не буде світла у споживачів у всіх регіонах.

Раніше стало відомо, що росіяни здійснили атаку по міській інфраструктурі Харкова.