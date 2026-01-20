Видео
Україна
Когда не будет света — новые графики отключения в Харькове

Когда не будет света — новые графики отключения в Харькове

Дата публикации 20 января 2026 00:12
Отключение света в Харькове 20 января - графики на завтра
Мужчина во время отключения света. Фото: REUTERS

Во вторник, 20 января, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.

Коли не буде світла завтра — нові графіки відключення у Харкові - фото 1
Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Харькове 20 января

Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

Для каждой группы потребителей определены конкретные временные промежутки, когда электроснабжение будет отсутствовать:

  • 1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Напомним, что в Укрэнерго сообщили, что завтра во всех регионах Украины не будет света у потребителей во всех регионах.

Ранее стало известно, что россияне совершили атаку по городской инфраструктуре Харькова.

Харьков сфера энергетики отключения света свет графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
