Отключение света в Харькове 20 января - графики на завтра

Мужчина во время отключения света. Фото: REUTERS

Во вторник, 20 января, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.

Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Харькове 20 января

Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

Для каждой группы потребителей определены конкретные временные промежутки, когда электроснабжение будет отсутствовать:

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Напомним, что в Укрэнерго сообщили, что завтра во всех регионах Украины не будет света у потребителей во всех регионах.

Ранее стало известно, что россияне совершили атаку по городской инфраструктуре Харькова.