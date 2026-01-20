Отключение света в Харькове 20 января - графики на завтра

Когда не будет света — новые графики отключения в Харькове
Дата публикации 20 января 2026 00:12
Мужчина во время отключения света. Фото: REUTERS
Во вторник, 20 января, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.
Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.
Отключение света в Харькове 20 января
Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.
Для каждой группы потребителей определены конкретные временные промежутки, когда электроснабжение будет отсутствовать:
- 1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
- 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
- 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
- 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
- 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
- 5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
- 5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
- 6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
- 6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
Напомним, что в Укрэнерго сообщили, что завтра во всех регионах Украины не будет света у потребителей во всех регионах.
Ранее стало известно, что россияне совершили атаку по городской инфраструктуре Харькова.
