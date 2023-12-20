Коли у школярів Харківщини почнуться зимові канікули — відповідь ОВА
На Харківщині у більшій кількості шкіл зимові канікули почнуться 30 грудня. Загалом такий відпочинок для школярів буде тривати протягом двох тижнів.
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації, пише пресслужба Харківської ОВА.
Учні яких громад Харківщини підуть на зимові канікули з 30 грудня
Громади, в яких розпочнуться канікули 30 грудня:
- Харківська,
- Богодухівська,
- Балаклійська,
- Донецька,
- Куньєвська,
- Сахновщинська,
- Старовірівська,
- Дворічанська,
- Шевченківська,
- Кіндрашівська,
- Олексіївська,
- Безлюдівська,
- Солоницівська,
- Новопокровська,
- Чкаловська,
- Малинівська,
- Вовчанська.
Частина таких громад:
- Малоданилівської,
- Липецької,
- Печенізької,
- Великобурлуцької,
- Зміївської,
- Вільхуватської,
- Дергачівської.
На кого зі школярів чекає відпочинок 23 грудня у Харківській області
Зазначається, що 23 грудня зимові канікули почнуться в таких громадах:
- Коломацькій,
- Барвінківській,
- Борівській,
- Ізюмьскій,
- Оскільській,
- Савинській,
- Красноградській,
- Зачепилівській,
- Кегичівській,
- Куп’янській,
- Курилівській,
- Петропавлівській,
- Південній,
- Пісочинській,
- Вільхівській,
- Нововодолазькій,
- Циркунівській,
- Чугуївській.
А також в частинах:
- Великобурлуцької,
- Малоданилівської,
- Липецької громад.
Рішення щодо канікул в інших громадах регіону
"25 грудня канікули розпочнуться у Валківській, Золочівській, Первомайській, Височанській, Роганській та частинах Вільхуватської, Дергачівської, Печенізької і Зміївської громад. Освітяни Лозівської міської територіальної громади прийняли рішення розпочати зимові канікули 27 грудня", — йдеться у повідомленні.
Крім того, на відпочинок взимку 29 грудня підуть школярі з таких громад:
- Наталинської,
- Близнюківської,
- Біляївської,
- Слобожанської,
- Мереф’янської,
- частини Дергачівської і Липецької.
Нагадаємо, раніше у Дергачах Харківської області вже завершили капітальний ремонт сімох будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. До кінця грудня будуть відремонтовані ще десять будинків.
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