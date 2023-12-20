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Коли у школярів Харківщини почнуться зимові канікули — відповідь ОВА

20 грудня 2023 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Коли у школярів Харківщини почнуться зимові канікули — відповідь ОВА
Діти під час зимових канікул. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині у більшій кількості шкіл зимові канікули почнуться 30 грудня. Загалом такий відпочинок для школярів буде тривати протягом двох тижнів.

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації, пише пресслужба Харківської ОВА.

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Учні яких громад Харківщини підуть на зимові канікули з 30 грудня

Громади, в яких розпочнуться канікули 30 грудня:

  • Харківська,
  • Богодухівська,
  • Балаклійська,
  • Донецька,
  • Куньєвська,
  • Сахновщинська,
  • Старовірівська,
  • Дворічанська,
  • Шевченківська,
  • Кіндрашівська,
  • Олексіївська,
  • Безлюдівська,
  • Солоницівська,
  • Новопокровська,
  • Чкаловська,
  • Малинівська,
  • Вовчанська.

Частина таких громад:

  • Малоданилівської,
  • Липецької,
  • Печенізької,
  • Великобурлуцької,
  • Зміївської,
  • Вільхуватської,
  • Дергачівської.

На кого зі школярів чекає відпочинок 23 грудня у Харківській області

Зазначається, що 23 грудня зимові канікули почнуться в таких громадах:

  • Коломацькій,
  • Барвінківській,
  • Борівській,
  • Ізюмьскій,
  • Оскільській,
  • Савинській,
  • Красноградській,
  • Зачепилівській,
  • Кегичівській,
  • Куп’янській,
  • Курилівській,
  • Петропавлівській,
  • Південній,
  • Пісочинській,
  • Вільхівській,
  • Нововодолазькій,
  • Циркунівській,
  • Чугуївській.

А також в частинах:

  • Великобурлуцької,
  • Малоданилівської,
  • Липецької громад. 

Рішення щодо канікул в інших громадах регіону

"25 грудня канікули розпочнуться у Валківській, Золочівській, Первомайській, Височанській, Роганській та частинах Вільхуватської, Дергачівської, Печенізької і Зміївської громад.  Освітяни Лозівської міської територіальної громади прийняли рішення розпочати зимові канікули 27 грудня", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, на відпочинок взимку 29 грудня підуть школярі з таких громад:

  • Наталинської,
  • Близнюківської,
  • Біляївської,
  • Слобожанської,
  • Мереф’янської,
  • частини Дергачівської і Липецької.

Нагадаємо, раніше у Дергачах Харківської області вже завершили капітальний ремонт сімох будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. До кінця грудня будуть відремонтовані ще десять будинків.

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