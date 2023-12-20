Коли у школярів Харківщини почнуться зимові канікули — відповідь ОВА

Діти під час зимових канікул. Ілюстративне фото: УНІАН

На Харківщині у більшій кількості шкіл зимові канікули почнуться 30 грудня. Загалом такий відпочинок для школярів буде тривати протягом двох тижнів.

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації, пише пресслужба Харківської ОВА.

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Учні яких громад Харківщини підуть на зимові канікули з 30 грудня

Громади, в яких розпочнуться канікули 30 грудня:

Харківська,

Богодухівська,

Балаклійська,

Донецька,

Куньєвська,

Сахновщинська,

Старовірівська,

Дворічанська,

Шевченківська,

Кіндрашівська,

Олексіївська,

Безлюдівська,

Солоницівська,

Новопокровська,

Чкаловська,

Малинівська,

Вовчанська.

Частина таких громад:

Малоданилівської,

Липецької,

Печенізької,

Великобурлуцької,

Зміївської,

Вільхуватської,

Дергачівської.

На кого зі школярів чекає відпочинок 23 грудня у Харківській області

Зазначається, що 23 грудня зимові канікули почнуться в таких громадах:

Коломацькій,

Барвінківській,

Борівській,

Ізюмьскій,

Оскільській,

Савинській,

Красноградській,

Зачепилівській,

Кегичівській,

Куп’янській,

Курилівській,

Петропавлівській,

Південній,

Пісочинській,

Вільхівській,

Нововодолазькій,

Циркунівській,

Чугуївській.

А також в частинах:

Великобурлуцької,

Малоданилівської,

Липецької громад.

Рішення щодо канікул в інших громадах регіону

"25 грудня канікули розпочнуться у Валківській, Золочівській, Первомайській, Височанській, Роганській та частинах Вільхуватської, Дергачівської, Печенізької і Зміївської громад. Освітяни Лозівської міської територіальної громади прийняли рішення розпочати зимові канікули 27 грудня", — йдеться у повідомленні.

Крім того, на відпочинок взимку 29 грудня підуть школярі з таких громад:

Наталинської,

Близнюківської,

Біляївської,

Слобожанської,

Мереф’янської,

частини Дергачівської і Липецької.

Нагадаємо, раніше у Дергачах Харківської області вже завершили капітальний ремонт сімох будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. До кінця грудня будуть відремонтовані ще десять будинків.