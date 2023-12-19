Роботи тривають — скільки обстріляних будинків відбудували на Харківщині
У Дергачах Харківської області вже завершили капітальний ремонт сімох будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. До кінця грудня будуть відремонтовані ще десять будинків.
Про це повідомили в Міністерстві відновлення України.
Як проходить відновлення Харківщини внаслідок обстрілів
У міністерстві розповіли, що у місті Дергачі Харківської області вже завершили капітальний ремонт семи будинків, а до кінця грудня будуть готові ще десять будинків.
"Усі 17 об’єктів фінансуються коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та співфінансування місцевого бюджету. Загальна сума — 205,7 млн грн", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, окрім усунення наслідків ворожих ударів, у будинках облаштовують підвальні приміщення, приводять до ладу під’їзди та сходові марші, виконують тинькувальні й фасадні роботи.
Нагадаємо, нещодавно начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які найбільше потерпають від обстрілів. Серед них — Вовчанськ, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка та інші.
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