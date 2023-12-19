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Роботи тривають — скільки обстріляних будинків відбудували на Харківщині

19 грудня 2023 10:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Роботи тривають — скільки обстріляних будинків відбудували на Харківщині
Відновленні будинки у селі Дергачі на Харківщині. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Дергачах Харківської області вже завершили капітальний ремонт сімох будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. До кінця грудня будуть відремонтовані ще десять будинків.

Про це повідомили в Міністерстві відновлення України. 

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У міністерстві розповіли, що у місті Дергачі Харківської області вже завершили капітальний ремонт семи будинків, а до кінця грудня будуть готові ще десять будинків.

"Усі 17 об’єктів фінансуються коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та співфінансування місцевого бюджету. Загальна сума — 205,7 млн грн", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, окрім усунення наслідків ворожих ударів, у будинках облаштовують підвальні приміщення, приводять до ладу під’їзди та сходові марші, виконують тинькувальні й фасадні роботи.

Нагадаємо, нещодавно начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які найбільше потерпають від обстрілів. Серед них — Вовчанськ, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка та інші.

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