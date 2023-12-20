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Когда у школьников Харьковской области начнутся зимние каникулы — ответ ОВА

20 декабря 2023 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Когда у школьников Харьковской области начнутся зимние каникулы — ответ ОВА
Дети во время зимних каникул. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области в большем количестве школ зимние каникулы начнутся 30 декабря. В общем, такой отдых для школьников будет длиться в течение двух недель.

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской областной военной администрации, пишет пресс-служба Харьковской ОВА.

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Ученики каких общин Харьковской области пойдут на зимние каникулы с 30 декабря

Громады, в которых начнутся каникулы 30 декабря:

  • Харьковская,
  • Богодуховская,
  • Балаклейская,
  • Донецкая,
  • Куньевская,
  • Сахновщинская,
  • Старовировская,
  • Дворичанская,
  • Шевченковская,
  • Кондрашовская,
  • Алексеевская,
  • Безлюдовская,
  • Солоницевская,
  • Новопокровская,
  • Чкаловская,
  • Малиновская,
  • Волчанская.

Часть таких общин:

  • Малоданиловской,
  • Липецкой,
  • Печенежской,
  • Великобурлукской,
  • Змиевской,
  • Ольховатской,
  • Дергачевской.

Кого из школьников ждет отдых 23 декабря в Харьковской области

Отмечается, что 23 декабря зимние каникулы начнутся в следующих общинах:

  • Коломакской,
  • Барвенковской,
  • Боровской,
  • Изюмской,
  • Оскольской,
  • Савинской,
  • Красноградской,
  • Зачепиловской,
  • Кегичевской,
  • Купянской,
  • Куриловской,
  • Петропавловской,
  • Южной,
  • Песочинской,
  • Ольховской,
  • Нововодолажской,
  • Циркуновской,
  • Чугуевской.

А также в частях:

  • Великобурлукской,
  • Малоданиловской,
  • Липецкой общин.

Решения относительно каникул в других общинах региона

"25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхуватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской общин. Педагоги Лозовской городской территориальной общины приняли решение начать зимние каникулы 27 декабря", — говорится в сообщении.

Кроме того, на отдых зимой 29 декабря уйдут школьники из следующих общин:

  • Натальинской,
  • Близнецовской,
  • Беляевской,
  • Слобожанской,
  • Мерефянской,
  • части Дергачевской и Липецкой.

Напомним, ранее в Дергачах Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, пострадавших в результате российских обстрелов. До конца декабря будут отремонтированы еще десять домов.

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