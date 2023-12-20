Когда у школьников Харьковской области начнутся зимние каникулы — ответ ОВА
В Харьковской области в большем количестве школ зимние каникулы начнутся 30 декабря. В общем, такой отдых для школьников будет длиться в течение двух недель.
Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской областной военной администрации, пишет пресс-служба Харьковской ОВА.
Ученики каких общин Харьковской области пойдут на зимние каникулы с 30 декабря
Громады, в которых начнутся каникулы 30 декабря:
- Харьковская,
- Богодуховская,
- Балаклейская,
- Донецкая,
- Куньевская,
- Сахновщинская,
- Старовировская,
- Дворичанская,
- Шевченковская,
- Кондрашовская,
- Алексеевская,
- Безлюдовская,
- Солоницевская,
- Новопокровская,
- Чкаловская,
- Малиновская,
- Волчанская.
Часть таких общин:
- Малоданиловской,
- Липецкой,
- Печенежской,
- Великобурлукской,
- Змиевской,
- Ольховатской,
- Дергачевской.
Кого из школьников ждет отдых 23 декабря в Харьковской области
Отмечается, что 23 декабря зимние каникулы начнутся в следующих общинах:
- Коломакской,
- Барвенковской,
- Боровской,
- Изюмской,
- Оскольской,
- Савинской,
- Красноградской,
- Зачепиловской,
- Кегичевской,
- Купянской,
- Куриловской,
- Петропавловской,
- Южной,
- Песочинской,
- Ольховской,
- Нововодолажской,
- Циркуновской,
- Чугуевской.
А также в частях:
- Великобурлукской,
- Малоданиловской,
- Липецкой общин.
Решения относительно каникул в других общинах региона
"25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхуватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской общин. Педагоги Лозовской городской территориальной общины приняли решение начать зимние каникулы 27 декабря", — говорится в сообщении.
Кроме того, на отдых зимой 29 декабря уйдут школьники из следующих общин:
- Натальинской,
- Близнецовской,
- Беляевской,
- Слобожанской,
- Мерефянской,
- части Дергачевской и Липецкой.
Напомним, ранее в Дергачах Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, пострадавших в результате российских обстрелов. До конца декабря будут отремонтированы еще десять домов.
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