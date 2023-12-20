Когда у школьников Харьковской области начнутся зимние каникулы — ответ ОВА

Дети во время зимних каникул. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харьковской области в большем количестве школ зимние каникулы начнутся 30 декабря. В общем, такой отдых для школьников будет длиться в течение двух недель.

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской областной военной администрации, пишет пресс-служба Харьковской ОВА.

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Громады, в которых начнутся каникулы 30 декабря:

Харьковская,

Богодуховская,

Балаклейская,

Донецкая,

Куньевская,

Сахновщинская,

Старовировская,

Дворичанская,

Шевченковская,

Кондрашовская,

Алексеевская,

Безлюдовская,

Солоницевская,

Новопокровская,

Чкаловская,

Малиновская,

Волчанская.

Часть таких общин:

Малоданиловской,

Липецкой,

Печенежской,

Великобурлукской,

Змиевской,

Ольховатской,

Дергачевской.

Кого из школьников ждет отдых 23 декабря в Харьковской области

Отмечается, что 23 декабря зимние каникулы начнутся в следующих общинах:

Коломакской,

Барвенковской,

Боровской,

Изюмской,

Оскольской,

Савинской,

Красноградской,

Зачепиловской,

Кегичевской,

Купянской,

Куриловской,

Петропавловской,

Южной,

Песочинской,

Ольховской,

Нововодолажской,

Циркуновской,

Чугуевской.

А также в частях:

Великобурлукской,

Малоданиловской,

Липецкой общин.

Решения относительно каникул в других общинах региона

"25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхуватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской общин. Педагоги Лозовской городской территориальной общины приняли решение начать зимние каникулы 27 декабря", — говорится в сообщении.

Кроме того, на отдых зимой 29 декабря уйдут школьники из следующих общин:

Натальинской,

Близнецовской,

Беляевской,

Слобожанской,

Мерефянской,

части Дергачевской и Липецкой.

Напомним, ранее в Дергачах Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, пострадавших в результате российских обстрелов. До конца декабря будут отремонтированы еще десять домов.