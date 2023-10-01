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Конфлікт на блокпості в Харкові: підрозділ "Кракен" пояснив, що сталося

1 жовтня 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Конфлікт на блокпості в Харкові: підрозділ "Кракен" пояснив, що сталося
Конфлікт на блокпості в Харкові. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно інцидент на блокпості в Харкові, де бійці з емблемами підрозділу "Кракен" з автоматами вступили в конфлікт із черговими членами Національної поліції та військовими, набув продовження. Згідно з версією самих озброєних чоловіків, розбіжності були викликані діями поліцейських, які протягом усього встановлення КПП виявляли упереджене ставлення саме до транспортних засобів від "Кракена".

Про це повідомляє на сторінці підрозділу "Кракен".

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Що кажуть у підрозділі

У повідомленні йдеться, що ВСП та поліцейські отримали вказівки від своїх начальників зупиняти конкретні автомобілі "Кракена", що належать до військової частини 0458. Причини такого рішення відомі лише їм. Зупиняли та затримували машини доти, доки не отримували підтвердження від свого командування для пропуску.

"Хлопці, які втомилися після навчань, зупинялися на всіх блокпостах, вимовляли пароль і пред'являли військові квитки, проте були змушені чекати близько пів години, поки командування розбиралося між собою", зазначається у повідомленні.

Потім бійці пояснили, що дії правоохоронців просто вивели їх із себе. Вони нібито провели кілька годин на одному блокпості, потім стільки ж на іншому, а на третьому викликали своїх товаришів із Харкова.

"Поліція з невідомих причин і без законних підстав отримала наказ зупиняти автомобілі "Кракена", і в день створення відеозапису саме цих бійців зупинили втретє, і хлопці ввічливо пояснили, чому так не варто робити", — підсумували в "Кракені".

Нагадаємо, що у Харкові на блокпості озброєні люди у військовій формі загрожували поліцейським та бійцям ЗСУ. Вони наказали їм лягти на землю.

Також ми писали, що при проходженні блокпостів на дорогах важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути непорозумінь та забезпечити безпеку. Перед під'їздом до блокпоста необхідно знизити швидкість і підготувати документи, які можуть знадобитися для перевірки.

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