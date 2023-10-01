Конфликт на блокпосте в Харькове: подразделение "Кракен" объяснило, что произошло

Конфликт на блокпосте в Харькове. Фото: скриншот

Недавно произошедший инцидент на блокпосте в Харькове, где бойцы с эмблемами подразделения "Кракен" с автоматами вступили в конфликт с дежурными членами Национальной полиции и военными, обрел продолжение. Согласно версии самих вооруженных мужчин, разногласия были вызваны действиями полицейских, которые на всем протяжении установки КПП проявляли предвзятое отношение именно к транспортным средствам от "Кракена".

Об этом сообщает на странице подразделения "Кракен".

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Что говорят в подразделении

В сообщении говорится, что ВСП и полицейские получили указания от своих начальников останавливать конкретные автомобили "Кракена", относящиеся к военной части 0458. Причины такого решения известны только им. Останавливали и задерживали машины до тех пор, пока не получали подтверждение от своего командования для пропуска.

"Парни, уставшие после учений, останавливались на всех блокпостах, произносили пароль и предъявляли военные билеты, тем не менее были вынуждены ожидать около получаса, пока командование разбиралось между собой", — отмечено в сообщении.

Затем бойцы объяснили, что действия правоохранителей просто вывели их из себя. Они якобы провели несколько часов на одном блокпосту, потом столько же на другом, а на третьем вызвали своих товарищей из Харькова.

"Полиция по неведомой причине и без законных оснований получила приказ останавливать автомобили "Кракена", и в день создания видеозаписи именно этих бойцов остановили третий раз, и ребята вежливо объяснили, почему так делать не стоит", — подытожили в "Кракене".

Напомним, что в Харькове на блокпосте вооруженные люди в военной форме угрожали полицейским и бойцам ВСУ. Они приказали им лечь на землю.

Также мы писали, что при прохождении блокпостов на дорогах важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать недоразумений и обеспечить безопасность. Перед подъездом к блокпосту необходимо снизить скорость и подготовить документы, которые могут понадобиться для проверки.