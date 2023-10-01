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Конфлікт на блокпості в Харкові: поліція розпочала кримінальне провадження

1 жовтня 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Конфлікт на блокпості в Харкові: поліція розпочала кримінальне провадження
Конфлікт між чоловіками у формі та поліцією на блокпості в Харкові. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Слідчі ведуть розслідування щодо нещодавнього інциденту на блокпості в Харкові. Як відомо, озброєні чоловіки в військовій формі погрожували поліції та бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Інцидент з погрозами поліції на блокпості в Харкові

"29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховики. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіки в військовій формі вимагали, щоб поліція припинила оглядати їх транспорт під час перетину блокпоста й покинули місце подій після "короткої суперечки".

Наразі злочин задокументовано як "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

У поліції нагадали, що правоохоронці виконують свою роботу на блокпостах та закликали "усіх без винятку з повагою ставитися до законів України".

Інцидент з погрозами поліції на блокпості в Харкові
Джерело: facebook.com/police.kharkov

Нагадаємо, що нещодавно інцидент на блокпості в Харкові, де бійці з емблемами підрозділу "Кракен" з автоматами вступили в конфлікт із черговими членами Національної поліції та військовими, набув продовження. Згідно з версією самих озброєних чоловіків, розбіжності були викликані діями поліцейських, які протягом усього встановлення КПП виявляли упереджене ставлення саме до транспортних засобів від "Кракена".

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