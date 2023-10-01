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Конфликт на блокпосте в Харькове: полиция начала уголовное производство

1 октября 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Конфликт на блокпосте в Харькове: полиция начала уголовное производство
Конфликт между мужчинами в форме и полицией на блокпосте в Харькове. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Следователи ведут расследование относительно недавнего инцидента на блокпосте в Харькове. Как известно, вооруженные мужчины в военной форме угрожали полиции и бойцам ВСУ.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Инцидент с угрозами полиции на блокпосте в Харькове

"29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины в военной форме требовали, чтобы полиция перестала осматривать их транспорт во время пересечения блокпоста, и покинули место происшествия после "короткого спора".

Преступление задокументировано как "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

В полиции напомнили, что правоохранители выполняют свою работу на блокпостах и призвали "всех без исключения с уважением относиться к законам Украины".

Инцидент с угрозами полиции на блокпосте в Харькове
Источник: facebook.com/police.kharkov

Напомним, что недавно инцидент на блокпосте в Харькове, где бойцы с эмблемами подразделения "Кракен" с автоматами вступили в конфликт с дежурными членами Национальной полиции и военными, получил продолжение. Согласно версии самых вооруженных мужчин, разногласия были вызваны действиями полицейских, которые на протяжении всей установки КПП проявляли пристрастное отношение именно к транспортным средствам от "Кракена".

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