Конфликт на блокпосте в Харькове: полиция начала уголовное производство
Следователи ведут расследование относительно недавнего инцидента на блокпосте в Харькове. Как известно, вооруженные мужчины в военной форме угрожали полиции и бойцам ВСУ.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Инцидент с угрозами полиции на блокпосте в Харькове
"29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины в военной форме требовали, чтобы полиция перестала осматривать их транспорт во время пересечения блокпоста, и покинули место происшествия после "короткого спора".
Преступление задокументировано как "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
В полиции напомнили, что правоохранители выполняют свою работу на блокпостах и призвали "всех без исключения с уважением относиться к законам Украины".
Напомним, что недавно инцидент на блокпосте в Харькове, где бойцы с эмблемами подразделения "Кракен" с автоматами вступили в конфликт с дежурными членами Национальной полиции и военными, получил продолжение. Согласно версии самых вооруженных мужчин, разногласия были вызваны действиями полицейских, которые на протяжении всей установки КПП проявляли пристрастное отношение именно к транспортным средствам от "Кракена".