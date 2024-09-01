У Третій штурмовій показали кадри перших боїв під час наступу на Харківщині

Контрнаступ на Харківщині — у Третій штурмовій показали вражаючі кадри перших боїв
1 вересня 2024 08:58
Бійці 3ОШБр. Фото: скриншот з відео
Сили оборони України продовжують ліквідацію окупантів та їхньої техніки на нашій землі. Так, бійці Третьої штурмової бригади здійснили прорив у Харківській області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3ОШБр у Telegram.
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Ексклюзивні кадри перших боїв під час наступу на Харківщині були зняті на екшн-камери бійців першого механізованого та штурмового батальйонів.
На відео видно, як українська піхота розносить ворожі бліндажі, прориваючись до окопної лінії противника вогневими накатами.
У бригаді зазначили, що ворог чинить шалений опір і намагається оточити штурмові групи, але ЗСУ завдають ударів по їхніх позиціях.
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