Внаслідок удару по селищу Слатине на Харківщині поранено двох людей, серед них вагітна жінка

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Facebook/Токаренко Інга

Російські війська в ніч проти неділі, 1 вересня, завдали ударів по селищу у Харківському районі. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, одна з них вагітна жінка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Близько 02:50 окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, через російську атаку постраждали п'ятеро людей, з них одна вагітна жінка — її ушпиталили.

Згодом росіяни вдарили повторно: горіло побутове приміщення агропідприємства. Там постраждав 67-річний чоловік, його ушпиталили.