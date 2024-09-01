Внаслідок удару по селищу Слатине на Харківщині поранено двох людей, серед них вагітна жінка

Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог атакував селище, поранено вагітну жінку
1 вересня 2024 08:08
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Facebook/Токаренко Інга
Російські війська в ніч проти неділі, 1 вересня, завдали ударів по селищу у Харківському районі. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, одна з них вагітна жінка.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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"Близько 02:50 окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, через російську атаку постраждали п'ятеро людей, з них одна вагітна жінка — її ушпиталили.
Згодом росіяни вдарили повторно: горіло побутове приміщення агропідприємства. Там постраждав 67-річний чоловік, його ушпиталили.
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