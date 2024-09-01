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Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог атакував селище, поранено вагітну жінку

1 вересня 2024 08:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Внаслідок удару по селищу Слатине на Харківщині поранено двох людей, серед них вагітна жінка
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Facebook/Токаренко Інга
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти неділі, 1 вересня, завдали ударів по селищу у Харківському районі. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, одна з них вагітна жінка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Близько 02:50 окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, через російську атаку постраждали п'ятеро людей, з них одна вагітна жінка — її ушпиталили. 

Згодом росіяни вдарили повторно: горіло побутове приміщення агропідприємства. Там постраждав 67-річний чоловік, його ушпиталили.

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Скриншот допису Синєгубова

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