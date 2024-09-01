В Третьей штурмовой показали кадры первых боев во время наступления на Харьковщине

Бойцы 3ОШБр. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидацию оккупантов и их техники на нашей земле. Так, бойцы Третьей штурмовой бригады совершили прорыв в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3ОШБр в Telegram.

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Эксклюзивные кадры первых боев во время наступления в Харьковской области были сняты на экшн-камеры бойцов первого механизированного и штурмового батальонов.

На видео видно, как украинская пехота разносит вражеские блиндажи, прорываясь к окопной линии противника огневыми накатами.

В бригаде отметили, что враг оказывает яростное сопротивление и пытается окружить штурмовые группы, но ВСУ наносят удары по их позициям.