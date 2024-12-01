Сержант поліції з Харківщини співпрацював з окупантами за що отримав вирок суду

Людина в кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

На Харківщини суд визнав винним поліцейського, який підозрювався у держзраді. Його звинуватили у колаборантстві та підбурюванні колег працювати на окупантів.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось під час судового засідання, у травні 2022 року після захоплення російськими окупантами населеного пункту Шевченкове, сержант поліції перейшов на сторону ворога. Влаштувався на роботу, за що отримував зарплату у 45 тисяч російських рублів. Кім цього, він підбурював на подібний вчинок своїх колег.

Одна зі свідків також розповіла на суді, що бачила, як обвинувачений входив з окупантами до камери де тримали українців, яких там сильно били.

Що вирішив суд

На жаль, колаборанта судили заочно і свій вирок у 15 років позбавлення волі він отримає тільки після того, як буде затриманий.

Нагадаємо, у Харкові безробітний чоловік разом з двома спільниками обкрадав автомобілі. Організатора затримали та судили.

Також у Києві чоловік намагався пограбувати офіс рієлторської компанії, викравши 1 100 доларів.