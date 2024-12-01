Сержант полиции с Харьковщины сотрудничал с оккупантами, за что получил приговор суда

Копа с Харьковщины судили за коллаборационизм — что решил суд
В Харьковской области суд признал виновным полицейского, который подозревался в госизмене. Его обвинили в коллаборантстве и подстрекательстве коллег работать на оккупантов.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Как выяснилось во время судебного заседания, в мае 2022 после захвата российскими оккупантами населенного пункта Шевченково, сержант полиции перешел на сторону врага. Устроился на работу, за что получал зарплату в 45 тысяч рублей. Кем этого, он подстрекал на подобный поступок своих коллег.
Одна из свидетелей также рассказала на суде, что видела, как обвиняемый входил с оккупантами в камеру, где держали украинцев, которых там сильно избивали.
Что решил суд
К сожалению, коллаборанта судили заочно и свой приговор в 15 лет лишения свободы он получит только после того, как будет задержан.
Напомним, в Харькове безработный мужчина вместе с двумя сообщниками обворовывал автомобили. Организатор был задержан и судим.
Также в Киеве мужчина пытался ограбить офис риелторской компании, похитив 1100 долларов.
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