Сержант полиции с Харьковщины сотрудничал с оккупантами, за что получил приговор суда

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Харьковской области суд признал виновным полицейского, который подозревался в госизмене. Его обвинили в коллаборантстве и подстрекательстве коллег работать на оккупантов.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось во время судебного заседания, в мае 2022 после захвата российскими оккупантами населенного пункта Шевченково, сержант полиции перешел на сторону врага. Устроился на работу, за что получал зарплату в 45 тысяч рублей. Кем этого, он подстрекал на подобный поступок своих коллег.

Одна из свидетелей также рассказала на суде, что видела, как обвиняемый входил с оккупантами в камеру, где держали украинцев, которых там сильно избивали.

Что решил суд

К сожалению, коллаборанта судили заочно и свой приговор в 15 лет лишения свободы он получит только после того, как будет задержан.

Напомним, в Харькове безработный мужчина вместе с двумя сообщниками обворовывал автомобили. Организатор был задержан и судим.

Также в Киеве мужчина пытался ограбить офис риелторской компании, похитив 1100 долларов.