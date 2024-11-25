У Харкові банда обкрадала автомобілі — організатору винесли вирок

Зала суду. Фото: Веселинівський районний суд Миколаївської області

У Харкові безробітний чоловік разом з двома товаришами "чистили" автомобілі, які були припарковані поблизу супермаркетів. Організатора злочинної групи затримали та судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно із матеріалами справи, у 2021 році безробітний харків'янин запропонував своїм двом знайомим зайнятись крадіжками. Чоловіки на це погодились. Вони відкривали замки дверей автомобілів за допомогою спеціального сканера та викрадали речі.

Чоловіки спостерігали за машинами на стоянках біля супермаркетів та інших торгових точок та обирали автомобіль для подальшого викрадення з нього чужого майна. Пересувались злочинці на автомобілі організатора банди. У одного з постраждалих обвинувачений та його поплічники викрали спінінг, кепку, дощовик, штани з написом "Поліція" та флешку.

Вирок суду

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд вирішив затвердити її та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Нагадаємо, у Харківській області судили жінку, яка під час розпивання алкогольних напоїв вкрала мобільний телефон у свого товариша. За це її покарали тюремним терміном.

В Одесі малолітня дівчинка винесла товарів з супермаркету майже на 2 тисячі гривень. На лаву підсудних потрапив її батько — за невиконання батьківських обов'язків.