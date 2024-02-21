Коригувала удари РФ по житлових районах — у Харкові затримали зрадницю

Наслідки обстрілів Харкова після коригування зрадниці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка коригувала ворожі удари по житлових районах міста. Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у середу, 21 лютого.

Що відомо про діяльність ворожої агентки

За даними слідства, на початку січня 2024 року безробітна харківʼянка налагодила контакт у Telegram з представником російської спецслужби. Від нього жінка отримувала завдання, зокрема, збирати розвідувальні дані щодо місць та наслідків обстрілів окупаційним військом по обласному центру. За "роботу" на ворога вона одразу отримала "аванс".

"Весь січень зрадниця приховано "документувала" наслідки повітряних атак РФ по житлових масивах Харкова. Жінка фотографувала та знімала відео, які надалі надсилала співробітнику російської спецслужби. Також вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту", — розповідають правоохоронці.

Також відомо, що 24 січня коригувальниця під виглядом "небайдужої харківʼянки" пішла фіксувати для ворога наслідки російських ракетних атак по Київському та Холодногірському районах Харкова.

Наслідки обстрілів Харкова після коригування зрадниці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілів Харкова після коригування зрадниці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Напередодні 23 січня близько 22:00 загарбники здійснили ракетну атаку по місту, внаслідок якої пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та низку інших об'єктів цивільної інфраструктури. Тоді постраждали дев'ять цивільних громадян, серед них 4-річна дівчинка.

Затримання зрадниці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Правоохоронці затримали жінку у Харкові. Наразі вона перебуває під вартою. Їй оголосили підозру у держзраді.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозри трьом ворожим поплічникам, які піддавали тортурам людей у катівні в Куп'янську. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, у Черкаській області затримали агента російської розвідки, який передавав загарбникам інформацію про місця розташування стратегічних об’єктів.