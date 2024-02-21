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Корректировала удары РФ по жилым районам — в Харькове задержали предательницу

21 февраля 2024 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Корректировала удары РФ по жилым районам — в Харькове задержали предательницу
Последствия обстрелов Харькова после корректировки предательницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харькове правоохранители задержали женщину, которая корректировала вражеские удары по жилым районам города. Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в среду, 21 февраля.

Что известно о деятельности вражеского агента

По данным следствия, в начале января 2024 безработная харьковчанка наладила контакт в Telegram с представителем российской спецслужбы. От него женщина получала задачи, в частности, собирать разведывательные данные о местах и последствиях обстрелов оккупационным войском по областному центру. За "работу" на врага она сразу получила "аванс".

 

"Весь январь предательница скрыто "документировала" последствия воздушных атак РФ по жилым массивам Харькова. Женщина фотографировала и снимала видео, которые в дальнейшем посылала сотруднику российской спецслужбы. Также она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу", — рассказывают правоохранители.

Также известно, что 24 января корректировщица под видом "неравнодушной харьковчанки" пошла фиксировать для врага последствия российских ракетных атак по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.

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Последствия обстрелов Харькова после корректировки предательницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Последствия обстрелов Харькова после корректировки предательницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Накануне 23 января около 22:00 захватчики совершили ракетную атаку городу, в результате которого повреждено научное учреждение, жилые дома, магазины, кафе, аптеки, почтовое учреждение и ряд других объектов гражданской инфраструктуры. Тогда пострадали девять гражданских, в том числе 4-летняя девочка.

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Задержание предательницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Правоохранители задержали женщину в Харькове. В настоящее время она находится под стражей. Ей объявили подозрение в госизмене.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о подозрениях трем вражеским приспешникам, которые подвергали пыткам людей в пыточной в Купянске. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в Черкасской области задержан агент российской разведки, который передавал захватчикам информацию о местоположении стратегических объектов.

Харьков
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Коллаборант
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