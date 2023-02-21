Коригувальник російських ударів по Харкову отримав 15 років в'язниці

Росія атакувала ТЕЦ-5 у Харкові 11 вересня 2022 року



Суд визнав інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ винним у державній зраді. Чоловік надавав росіянам координати для ракетних ударів по Харкову.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Чоловікові призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Що відомо про засудженого

Прокурори довели, що чоловік співпрацював з державою-агресором. З початку березня 2022 року засуджений через месенджер передавав представнику так званої "ЛНР" відомості про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові, а також про їх переміщення по місту.

"Він фіксував наслідки ворожих обстрілів, позначав на гугл-картах точні місця влучань ЗС рф по об’єктах у Харкові. Отримані дані окупанти використовували для наведення та коригування вогневих ударів по місту", — розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка 15 березня 2022 року. При цьому, як зазначається у повідомленні, куратора, якому він зливав дані, наразі ліквідовано.

У суді чоловік свою вину не визнав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 58-річний киянин отримав 15 років за ґратами за співпрацю з окупантами. Чоловік коригував удари армії рф по столиці.

Також раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала коригувальника вогню по Харкову. Агент рф передавав дані окупантам про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Відомо, що зрадник фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова і передавав їх представникам ворога. Потім окупанти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак.