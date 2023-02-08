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СБУ затримала агента рф, який коригував нещодавні удари по Харкову

8 лютого 2023 10:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
СБУ затримала коригувальника ракетного удару рф по Харкову 5 лютого
Чоловік коригував удари рф по місту 5 лютого
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Служба безпеки України затримала коригувальника вогню по Харкову. Агент рф передавав дані окупантам про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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За інформацією правоохоронців, затриманий агент росії причетний до обстрілів Харкова 5 лютого. Тоді внаслідок ворожих прильотів загинули мирні мешканці, також було зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

Так, за даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою.
 
Зрадник фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова і передавав їх представникам ворога. Потім окупанти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак.

"СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік вів комунікацію з окупантами через електронні канали зв’язку. На "завдання" зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Втім, затримали агента безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога — збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали ракетного удару по Харківщині. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, підприємство та лікарня.

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