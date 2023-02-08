СБУ затримала коригувальника ракетного удару рф по Харкову 5 лютого

Чоловік коригував удари рф по місту 5 лютого

Служба безпеки України затримала коригувальника вогню по Харкову. Агент рф передавав дані окупантам про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як зрадник коригував удари по місту

За інформацією правоохоронців, затриманий агент росії причетний до обстрілів Харкова 5 лютого. Тоді внаслідок ворожих прильотів загинули мирні мешканці, також було зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

Так, за даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою.



Зрадник фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова і передавав їх представникам ворога. Потім окупанти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак.

"СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік вів комунікацію з окупантами через електронні канали зв’язку. На "завдання" зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Втім, затримали агента безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога — збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали ракетного удару по Харківщині. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, підприємство та лікарня.