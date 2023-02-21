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Корректировщик российских ударов по Харькову получил 15 лет тюрьмы

21 февраля 2023 11:06
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Корректировщик российских ударов по Харькову получил 15 лет тюрьмы
Россия атаковала ТЭЦ-5 в Харькове 11 сентября 2022 года
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Суд признал инженера по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ виновным в государственной измене. Мужчина предоставлял россиянам координаты для ракетных ударов по Харькову.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Что известно об осужденном

Прокуроры доказали, что мужчина сотрудничал с государством-агрессором. С начала марта 2022 года осужденный через мессенджер передавал представителю "ЛНР" сведения о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове, а также об их перемещении по городу.

"Он фиксировал последствия вражеских обстрелов, отмечал на гугл-картах точные места попаданий ВС рф по объектам в Харькове. Полученные данные кафиры использовали для наведения и корректировки огневых ударов по городу", — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители разоблачили и задержали мужчину 15 марта 2022 года. При этом, как отмечается в сообщении, куратор, которому он сливал данные, ликвидирован.

В суде мужчина свою вину не признал.

Напомним, ранее стало известно, что 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.

Также ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

Известно, что предатель фиксировал место дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и передавал их представителям врага. Затем оккупанты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак.

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