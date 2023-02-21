Корректировщик российских ударов по Харькову получил 15 лет тюрьмы
Суд признал инженера по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ виновным в государственной измене. Мужчина предоставлял россиянам координаты для ракетных ударов по Харькову.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
-
Киевский метрополитен планирует получить 50 сквозных вагонов: когда это произойдет
-
Брэд Питт познакомил свою новую девушку с детьми
-
Банк HSBC потерял сотни миллионов евро из-за выхода с рынка рф, — Reuters
-
Озвучено соотношение артиллерийских ударов россиян и ВСУ
-
Новый сюрприз в Лиге чемпионов: "Наполи" попытается обыграть "Айнтрахт" во Франкфурте
-
Показывал оккупантам дорогу на Киев: СБУ задержала старосту села в Киевской области
-
"Міць. Українська кам’яна": в Одессе можно купить соль и поддержать ГУР
-
"Мир за 24 часа": Трамп заявил, что мог бы прекратить войну между рф и Украиной
-
Обрученную Аврил Лавин подловили за объятиями с бывшим бойфрендом Кайли Дженнер
-
В Минсоцполитики раскрыли размер надбавки к пенсиям в марте
Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Что известно об осужденном
Прокуроры доказали, что мужчина сотрудничал с государством-агрессором. С начала марта 2022 года осужденный через мессенджер передавал представителю "ЛНР" сведения о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове, а также об их перемещении по городу.
"Он фиксировал последствия вражеских обстрелов, отмечал на гугл-картах точные места попаданий ВС рф по объектам в Харькове. Полученные данные кафиры использовали для наведения и корректировки огневых ударов по городу", — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители разоблачили и задержали мужчину 15 марта 2022 года. При этом, как отмечается в сообщении, куратор, которому он сливал данные, ликвидирован.
В суде мужчина свою вину не признал.
Напомним, ранее стало известно, что 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.
Также ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.
Известно, что предатель фиксировал место дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и передавал их представителям врага. Затем оккупанты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак.