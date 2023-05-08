Купальний сезон у Харківській області: де можна буде купатись

Люди відпочивають на міському пляжі, у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У смт Безлюдівка Харківської області влітку відкриють кілька пляжів. Відповідне рішення затвердили на засіданні місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Безлюдівська селищна рада в себе на сайті.

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Де можна буде купатись

У Безлюдівській селищній раді зазначили, що пляжі необхідно привести в порядок до початку купального сезону, який розпочинається 1 червня.

Планується, що в Безлюдівці будуть відкриті чотири пляжі:

Білий пляж (вул. Харківська),

пляж "Небо" (вул. Нагірна, 57),

аквапарк "Олександра" (вул. Чайковського, 210-Д),

пляж "Агат" (вул. Миру, 187).

Також, цього року планується відкрити для відпочиваючих кілька пляжів у Зміївській територіальній громаді. Мова про пляжі в самому Змієві, а також смт Зидьки, селах Черемушне, Артюхівка, Чемужівка та Височинівка. У мерії зазначили, що стежити за станом пляжів будуть працівники місцевого комунального підприємства – зокрема, прибирати територію і косити траву.

Під час брифінгу речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко зазнчив, що швидше за все, всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.

Речник додав, що про готовність пляжів на інших територіях можна буде говорити лише після їх перевірки рятувальниками.

Нагадаємо, що мешканців Харківської області просять утриматися від відвідування цвинтарів, лісів, лісосмуг та водойм, через мінну небезпеку.

Також ми розповідали, що на Одещині ще з минулого року діє наказ голови Одеської ОВ про заборону відвідування пляжів та купання в морі. Людей застерігають, що перебувати на узбережжі небезпечно для життя та здоров'я.