Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Купальний сезон у Харківській області: які пляжі будуть відкриті arrow

Купальний сезон у Харківській області: які пляжі будуть відкриті

8 травня 2023 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Купальний сезон у Харківській області: де можна буде купатись
Люди відпочивають на міському пляжі, у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У смт Безлюдівка Харківської області влітку відкриють кілька пляжів. Відповідне рішення затвердили на засіданні місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Безлюдівська селищна рада в себе на сайті. 

Читайте також:

Де можна буде купатись 

У Безлюдівській селищній раді зазначили, що пляжі необхідно привести в порядок до початку купального сезону, який розпочинається 1 червня.

Планується, що в Безлюдівці будуть відкриті чотири пляжі:

  • Білий пляж (вул. Харківська),
  • пляж "Небо" (вул. Нагірна, 57),
  • аквапарк "Олександра" (вул. Чайковського, 210-Д),
  • пляж "Агат" (вул. Миру, 187).

Також, цього року планується відкрити для відпочиваючих кілька пляжів у Зміївській територіальній громаді. Мова про пляжі в самому Змієві, а також смт Зидьки, селах Черемушне, Артюхівка, Чемужівка та Височинівка. У мерії зазначили, що стежити за станом пляжів будуть працівники місцевого комунального підприємства – зокрема, прибирати територію і косити траву.

Під час брифінгу речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко зазнчив, що  швидше за все, всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.

Речник додав, що про готовність пляжів на інших територіях можна буде говорити лише після їх перевірки рятувальниками.

Нагадаємо, що мешканців Харківської області просять утриматися від відвідування цвинтарів, лісів, лісосмуг та водойм, через мінну небезпеку

Також ми розповідали, що на Одещині ще з минулого року діє наказ голови Одеської ОВ про заборону відвідування пляжів та купання в морі. Людей застерігають, що перебувати на узбережжі небезпечно для життя та здоров'я.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB