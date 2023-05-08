Купальный сезон в Харьковской области: где можно будет купаться

Люди отдыхают на городском пляже в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В пгт Безлюдовка Харьковской области летом откроют несколько пляжей . Соответствующее решение было утверждено на заседании местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Безлюдовский поселковый совет у себя на сайте.

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Где можно будет купаться

В Безлюдовском поссовете отметили, что пляжи необходимо привести в порядок к началу купального сезона, который начинается 1 июня.

Планируется, что в Безлюдовке будут открыты четыре пляжа:

Белый пляж (ул. Харьковская),

пляж "Небо" (ул. Нагорная, 57),

аквапарк "Александра" (ул. Чайковского, 210-Д),

пляж "Агат" (ул. Мира, 187).

В этом году планируется открыть для отдыхающих несколько пляжей и в Змиевской территориальной общине. Речь о пляжах в самом Змиеве, а также пгт Зидько, селах Черемушное, Артюховка, Чемужевка и Высочиновка. В мэрии отметили, что следить за состоянием пляжей будут работники местного коммунального предприятия – в частности убирать территорию и косить траву.

Во время брифинга спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко отметил, что, скорее всего, все пляжи на деоккупированных территориях Харьковской области этим летом будут закрыты из-за возможной заминированности.

Спикер добавил, что о готовности пляжей на других территориях можно будет говорить только после их проверки спасателями.

Напомним, что жителей Харьковской области просят воздержаться от посещения кладбищ, лесов, лесополос и водоемов из-за минной опасности .

Также мы рассказывали, что в Одесской области еще с прошлого года действует приказ председателя Одесской ОВ о запрете посещения пляжей и купания в море. Людей предостерегают, что находиться на побережье небезопасно для жизни и здоровья.