Купальный сезон в Харьковской области: где можно будет купаться

Купальный сезон в Харьковской области: какие пляжи будут открыты
В пгт Безлюдовка Харьковской области летом откроют несколько пляжей . Соответствующее решение было утверждено на заседании местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает Безлюдовский поселковый совет у себя на сайте.
Где можно будет купаться
В Безлюдовском поссовете отметили, что пляжи необходимо привести в порядок к началу купального сезона, который начинается 1 июня.
Планируется, что в Безлюдовке будут открыты четыре пляжа:
- Белый пляж (ул. Харьковская),
- пляж "Небо" (ул. Нагорная, 57),
- аквапарк "Александра" (ул. Чайковского, 210-Д),
- пляж "Агат" (ул. Мира, 187).
В этом году планируется открыть для отдыхающих несколько пляжей и в Змиевской территориальной общине. Речь о пляжах в самом Змиеве, а также пгт Зидько, селах Черемушное, Артюховка, Чемужевка и Высочиновка. В мэрии отметили, что следить за состоянием пляжей будут работники местного коммунального предприятия – в частности убирать территорию и косить траву.
Во время брифинга спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко отметил, что, скорее всего, все пляжи на деоккупированных территориях Харьковской области этим летом будут закрыты из-за возможной заминированности.
Спикер добавил, что о готовности пляжей на других территориях можно будет говорить только после их проверки спасателями.
Напомним, что жителей Харьковской области просят воздержаться от посещения кладбищ, лесов, лесополос и водоемов из-за минной опасности .
Также мы рассказывали, что в Одесской области еще с прошлого года действует приказ председателя Одесской ОВ о запрете посещения пляжей и купания в море. Людей предостерегают, что находиться на побережье небезопасно для жизни и здоровья.