Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Куп'янськ вночі здригався від вибухів — прокуратура зафіксувала наслідки arrow

Куп'янськ вночі здригався від вибухів — прокуратура зафіксувала наслідки

27 березня 2024 14:55
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
Росіяни обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині
Наслідки ворожого обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

Цієї ночі, у середу 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську. За фактом ворожого обстрілу Харківська обласна прокуратура розпочала провадження.

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Що відомо про ворожий обстріл

За слідчими даними, росіяни здійснили обстріл Куп'янська в ніч на 27 березня. Пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі будівлі. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Куп'янськ вночі здригався від вибухів — прокуратура зафіксувала наслідки - фото 1
Наслідки ворожого обстрілу у Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура
Куп'янськ вночі здригався від вибухів — прокуратура зафіксувала наслідки - фото 2
Наслідки ворожого обстрілу у Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту з артилерії.

Внаслідок чергового військового злочину, за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори разом із слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії зі сторони Російської Федерації.

Куп'янськ вночі здригався від вибухів — прокуратура зафіксувала наслідки - фото 3
Зібрані докази ворожого обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що цієї ж ночі вибухи лунали і в Ізюмі на Харківщині.

Також у вівторок 26 березня ворог протягом доби обстрілював населені пункти на Донеччині.

Харків
Харківська область
обстріли
прокуратура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом