Росіяни обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині

Куп'янськ вночі здригався від вибухів — прокуратура зафіксувала наслідки
Цієї ночі, у середу 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську. За фактом ворожого обстрілу Харківська обласна прокуратура розпочала провадження.
Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.
Що відомо про ворожий обстріл
За слідчими даними, росіяни здійснили обстріл Куп'янська в ніч на 27 березня. Пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі будівлі. На щастя, обійшлось без постраждалих.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту з артилерії.
Внаслідок чергового військового злочину, за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори разом із слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії зі сторони Російської Федерації.
Нагадаємо, що цієї ж ночі вибухи лунали і в Ізюмі на Харківщині.
Також у вівторок 26 березня ворог протягом доби обстрілював населені пункти на Донеччині.
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