Росіяни обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині

Наслідки ворожого обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Цієї ночі, у середу 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську. За фактом ворожого обстрілу Харківська обласна прокуратура розпочала провадження.

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

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За слідчими даними, росіяни здійснили обстріл Куп'янська в ніч на 27 березня. Пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі будівлі. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Наслідки ворожого обстрілу у Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ворожого обстрілу у Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту з артилерії.

Внаслідок чергового військового злочину, за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори разом із слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії зі сторони Російської Федерації.

Зібрані докази ворожого обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що цієї ж ночі вибухи лунали і в Ізюмі на Харківщині.

Також у вівторок 26 березня ворог протягом доби обстрілював населені пункти на Донеччині.