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Купянск ночью содрогался от взрывов — прокуратура зафиксировала последствия

27 марта 2024 14:55
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана
Россияне обстреляли город Купянск в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов Купянска. Фото: Харьковская областная прокуратура
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана

Этой ночью в среду, 27 марта, вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли удары по Купянску. По факту вражеских обстрелов Харьковская областная прокуратура начала производство.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.

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По следственным данным, россияне совершили обстрел Купянска в ночь на 27 марта. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Купянск ночью содрогался от взрывов - прокуратура зафиксировала последствия - фото 1
Последствия вражеских обстрелов в Купянске. Фото: Харьковская областная прокуратура
Купянск ночью содрогался от взрывов - прокуратура зафиксировала последствия - фото 2
Последствия вражеских обстрелов в Купянске. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, враг ударил по городу из артиллерии.

В результате очередного военного преступления при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры вместе со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

Купянск ночью содрогался от взрывов - прокуратура зафиксировала последствия - фото 3
Собраны доказательства вражеского обстрела Купянска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что этой же ночью взрывы раздавались и в Изюме в Харьковской области.

Также во вторник, 26 марта, враг в течение суток обстреливал населенные пункты в Донецкой области.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
прокуратура

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