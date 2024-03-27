Россияне обстреляли город Купянск в Харьковской области

Купянск ночью содрогался от взрывов — прокуратура зафиксировала последствия
Этой ночью в среду, 27 марта, вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли удары по Купянску. По факту вражеских обстрелов Харьковская областная прокуратура начала производство.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.
Что известно о вражеском обстреле
По следственным данным, россияне совершили обстрел Купянска в ночь на 27 марта. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
По предварительной информации, враг ударил по городу из артиллерии.
В результате очередного военного преступления при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры вместе со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.
Напомним, что этой же ночью взрывы раздавались и в Изюме в Харьковской области.
Также во вторник, 26 марта, враг в течение суток обстреливал населенные пункты в Донецкой области.
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