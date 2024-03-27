В Ізюмі на Харківщині вночі лунали вибухи — прокурори показали наслідки атаки
Російські окупанти обстріляли місто Ізюм на Харківщині уночі, 27 березня. Ворожа атака завдала поранення 62-річному цивільному чоловіку. Прокурори розпочали досудове розслідування.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Наслідки обстрілу Ізюму
Зазначається, що удар російськими безпілотниками стався близько 03:15. Внаслідок атаки пошкоджена гімназія та прилеглі житлові будинки.
Крім того, охоронець освітнього закладу, 62-річний цивільний чоловік, отримав поранення.
Правоохоронці вилучили уламки трьох ворожих дронів та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти з різного озброєння обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки відомо про чотирьох поранених.
Додамо, голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в Харкові.
Читайте Новини.LIVE!