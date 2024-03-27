В Ізюмі на Харківщині вночі лунали вибухи — прокурори показали наслідки атаки

Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли місто Ізюм на Харківщині уночі, 27 березня. Ворожа атака завдала поранення 62-річному цивільному чоловіку. Прокурори розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Наслідки обстрілу Ізюму

Зазначається, що удар російськими безпілотниками стався близько 03:15. Внаслідок атаки пошкоджена гімназія та прилеглі житлові будинки.

Крім того, охоронець освітнього закладу, 62-річний цивільний чоловік, отримав поранення.

Правоохоронці вилучили уламки трьох ворожих дронів та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти з різного озброєння обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки відомо про чотирьох поранених.

Додамо, голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в Харкові.