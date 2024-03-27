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В Ізюмі на Харківщині вночі лунали вибухи — прокурори показали наслідки атаки

27 березня 2024 10:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Ізюмі на Харківщині вночі лунали вибухи — прокурори показали наслідки атаки
Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти обстріляли місто Ізюм на Харківщині уночі, 27 березня. Ворожа атака завдала поранення 62-річному цивільному чоловіку. Прокурори розпочали досудове розслідування. 

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. 

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Наслідки обстрілу Ізюму

Зазначається, що удар російськими безпілотниками стався близько 03:15. Внаслідок атаки пошкоджена гімназія та прилеглі житлові будинки. 

Крім того, охоронець освітнього закладу, 62-річний цивільний чоловік, отримав поранення. 

Правоохоронці вилучили уламки трьох ворожих дронів та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Ізюму
Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Ізюму
Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Ізюму
Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти з різного озброєння обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки відомо про чотирьох поранених. 

Додамо, голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в Харкові.

війна
Харків
Харківська область
обстріли
прокуратура
окупанти
ракети
війна в Україні

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