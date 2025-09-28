Відео
Головна Харків Купʼянськ закритий на вʼїзд — яка ситуація у прифронтовому місті

Купʼянськ закритий на вʼїзд — яка ситуація у прифронтовому місті

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 19:55
Евакуація ускладнена — що наразі відбувається в Купʼянську на Харківщині
Купʼянськ. Фото: кадр з відео Андрія Беседіна

У Харківській області місто Купʼянськ закрите на вʼїзд. Наразі туди можуть потрапити лише військовослужбовці. 

Про це повідомив глава Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі "Суспільного" у неділю, 28 вересня.

Читайте також:

Що відбувається у Купʼянську

Беседін зауважив, що у Купʼянську вже не працює жодна критична інфраструктура. 

"Ситуація критична, ворог все-таки перебуває в місті, диверсійно-розвідувальні групи є в місті, зараз проходить контрдиверсійна операція", — розповів він.

За його словами, евакуація максимально ускладнена. Єдиний спосіб покинути місто — йти пішки за територію Купʼянська. Там людей зустрічають волонтери, працівники ДСНС та поліція. Однак звернутися також можна до військових.

Наразі у Купʼянській громаді досі залишаються 1640 цивільних, у правобережній частині міста — 680 осіб. Беседін заявив, що життя людей постійно перебуває під загрозою.

"І це вже зараз повʼязано не тільки з бойовими діями, але й з погодними умовами, які погіршуються щодня, а критична інфраструктура відсутня повністю: немає ні електро-, ні водо-, ні газопостачання, немає будь-яких соціальних послуг", — наголосив він.

За його словами, російські загарбники постійно застосовують артилерію, міномети та танки, а також FPV-дрони.

Нагадаємо, 20 вересня український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію в районі Купʼянська. За його словами, там працюють українські сили, тривають жорсткі бої.

Також нещодавно окупанти хотіли проникнути в Купʼянськ через газогін. Українські захисники пошкодили й затопили трубу разом із противником.

війна евакуація Україна Харківська область окупанти Куп'янськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
