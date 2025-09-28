Видео
Главная Харьков Купянск закрыт на въезд — какая ситуация в прифронтовом городе

Купянск закрыт на въезд — какая ситуация в прифронтовом городе

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 19:55
Эвакуация затруднена — что происходит в Купянске на Харьковщине
Купянск. Фото: кадр из видео Андрея Беседина

В Харьковской области город Купянск закрыт на въезд. Сейчас туда могут попасть только военнослужащие.

Об этом сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире "Суспільного" в воскресенье, 28 сентября.

Читайте также:

Что происходит в Купянске

Беседин отметил, что в Купянске уже не работает ни одна критическая инфраструктура.

"Ситуация критическая, враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе, сейчас проходит контрдиверсионная операция", — рассказал он.

По его словам, эвакуация максимально затруднена. Единственный способ покинуть город — идти пешком за территорию Купянска. Там людей встречают волонтеры, сотрудники ГСЧС и полиция. Однако обратиться также можно к военным.

Сейчас в Купянской громаде до сих пор остаются 1640 гражданских, в правобережной части города — 680 человек. Беседин заявил, что жизнь людей постоянно находится под угрозой.

"И это уже сейчас связано не только с боевыми действиями, но и с погодными условиями, которые ухудшаются каждый день, а критическая инфраструктура отсутствует полностью: нет ни электро-, ни водо-, ни газоснабжения, нет каких-либо социальных услуг", — подчеркнул он.

По его словам, российские захватчики постоянно применяют артиллерию, минометы и танки, а также FPV-дроны.

Напомним, 20 сентября украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации в районе Купянска. По его словам, там работают украинские силы, продолжаются жесткие бои.

Также недавно оккупанты хотели проникнуть в Купянск через газопровод. Украинские защитники повредили и затопили трубу вместе с противником.

война эвакуация Украина Харьковская область оккупанты Купянск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
