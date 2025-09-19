Відео
Україна
В Куп'янську ЗСУ затопили трубу, якою намагалися пролізти росіяни

В Куп'янську ЗСУ затопили трубу, якою намагалися пролізти росіяни

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:43
ЗСУ зупинили спробу переправи російських військ через трубу в Куп'янську
Військовослужбовці ЗСУ на Харківському напрямку. Фото: REUTERS/Stringer

Обстановка на Куп’янському напрямку залишається складною: противник намагається оволодіти містом Куп’янськ, щоб блокувати великі українські угруповання на лівому березі річки Оскіл. Вони намагаються проникнути у місто будь-якими методами, навіть через підземні комунікації.

Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський, повідомляє 10-й армійський корпус

Читайте також:

Росіяни ведуть активні бойові дії на північних околицях Куп'янська

За його словами, ворог активно працює по північній околиці міста артилерією, задіяна тактична авіація, а також застосовуються дрони та інші засоби ураження, проте присутність цивільного населення значно ускладнює проведення маневрів і виконання завдань оборони.

Як розповів Ярославський, окупанти намагалися прорватися через газогін поблизу Радьківки та Голубівки, унаслідок чого трубу пошкодили й затопили разом із загарбниками.

Спроби переправитися човнами через річку Оскіл також виявилися для росіян невдалими: більшість штурмових груп знищили українська артилерія, міномети та FPV-дрони. Для ускладнення руху противника трубопровід затопили в районі річки Оскіл, а виходи з лінії запуску дронів утримуються під постійним вогневим контролем.

За оцінкою розвідки, противник намагався просуватися до міста, після чого ховався в лісовому масиві на північній околиці Куп’янська, де є великі лісисті ділянки та дачні масиви з численними укриттями, підвальними приміщеннями та невеликими будинками.

Через таку ландшафтну особливість росіянам легше переховуватися та переміщувати підрозділи і періодично виходити на короткотривалі вогневі контакти з військовослужбовцями. 

Нагадаємо, начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив про критичну ситуацію в місті. Там повністю не працює критична інфраструктура, але в Куп'янську досі проживає понад 1700 осіб

Раніше в ЗСУ повідомляли, що українські захисники повністю контролюють трубопровід, якою намагалися проникнути в місто російські війська. 

російські війська ЗСУ Харківська область спецоперація Куп'янськ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
