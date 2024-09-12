Бої на Харківщині — лінія фронту наближається до Куп'янщини

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Нацполіція

Лінія фронту вже наближається до Куп'янська Харківської області, і це відчутно. Через це місцеві жителі масово починають виїжджати з міста та району.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в ефірі телемарафону.

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Андрій Канашевич зазначив, що жителі громад на лівому березі Осколу почали виїжджати, частина населених пунктів там — без газу та електрики.

"Відповідно, цей обстріл із танку, що був по лівому берегу річки Оскіл — по місту Куп’янськ — це вочевидь наслідок того, що лінія фронту наближається", — сказав начальник РВА.

Що передувало

У звіті за 12 вересня Інституту вивчення війни повідомили, що РФ просунулась під Куп’янськом і наступала на півночі Харківщини.

Просування росіян на Харківщині. Фото: ISW

За даними аналітиків, російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська на тлі бойових дій, уздовж лінії Куп’янськ — Сватово — Кременна. Також росіяни трохи просунулися на північ від Стельмахівки.

Крім того, в ISW зазначили, що окупаційна армія все ще намагається наступати біля Синьківки.