На Харківщині воюють російські війська без досвіду

Російські військові на Харківщині. Фото: росЗМІ

Російське військове командування відправляє на фронт Харківської області недосвідчених бійців. Під час досліджень документів убитих окупантів виявилось, що дехто з них пробули у військовій частині до півтора місяця перед виправленням на фронт. Ба більше, російські військові припускаються грубих помилок на фронті.

Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин в ефірі "Ми Україна".

Читайте також:

На фронт відправляють воїнів без досвіду

Віталій Литвин розповів, що під час дослідження документів знищених окупантів виявилось, що військовослужбовці РФ пробули у військових частинах перед відправленням на фронт лише місяць.

"Досліджуючи їхні документи, ми бачимо, що військовослужбовці РФ можуть бути зараховані в списки військової частини, тобто це один місяць або півтора місяця, і потім він потрапляє на фронт, а ми знищуємо", — сказав офіцер.

Також він додав, що вони припускаються грубих помилок безпосередньо на фронті.

"Ми відстежуємо пересування особового складу. Ми бачимо, що ворог може ходити в повний зріст, він припускається помилок. Він накопичується по вісім, по десять військовослужбовців, збирається в одне місце. Під час ведення сучасної війни це дуже непрофесійні навички, і ми розуміємо, що ворог низьконавчений, він непрофесійний, і він нещодавно мобілізований до армії РФ", — сказав Литвин.

Попри це, у російської армії все ж є переваги на фронті. Це технічне забезпечення, яким Кремль компенсує недосвідченість своїх військ.

"Ворог компенсує цю непрофесійність залученням техніки великої кількості боєприпасів, різних артилерійських систем, застосуванням оперативної тактичної авіації", — пояснив військовий.