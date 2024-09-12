Бои в Харьковской области — линия фронта приближается к Купянщине

Последствия обстрела Купянска. Фото: Нацполиция

Линия фронта уже приближается к Купянску Харьковской области, и это ощутимо. Поэтому местные жители массово начинают выезжать из города и района.

Об этом сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.

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Андрей Канашевич отметил, что жители громад на левом берегу Оскола начали выезжать, часть населенных пунктов там без газа и электричества.

"Соответственно, этот обстрел из танка, находившегося по левому берегу реки Оскол — по городу Купянск, — это, очевидно, следствие того, что линия фронта приближается", — сказал начальник РВА.

Что предшествовало

В отчете за 12 сентября Институт изучения войны сообщили, что РФ продвинулась под Купянском и наступала на севере Харьковщины.

Продвижение россиян в Харьковской области. Фото: ISW

По данным аналитиков, российские войска продвинулись юго-восточнее Купянска на фоне боевых действий, вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная. Также россияне немного продвинулись севернее Стельмаховки.

Кроме того, в ISW отметили, что оккупационная армия все еще пытается наступать у Синьковки.