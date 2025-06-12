Голова МВА Куп'янська назвав відстань до лінії фронту

Лінія фронту за кілька кілометрів — ситуація в Куп'янську
Місто Куп'янськ Харківської області розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. Ворог постійно завдає авіаударів по населеному пункту, ситуація критична.
Про це заявив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі Ранок.LIVE.
Ситуація у Куп'янську
За словами Беседіна, наразі лінія фронту від межі міста Куп'янськ проходить на відстані 2,5-3 кілометри залежно від напрямку. Якщо говорити про Кіндрашівку, то це чотири кілометри.
"Ситуація критична, ворог нищить місто та громаду. Лише за цю ніч було 10 КАБів, дві з них — ФАБ-1500, які несуть шалені руйнування", — сказав він.
Як зазначив голова МВА, велика кількість приватних осель та 22 багатоквартирних будинків постраждали в Куп'янську. На жаль, одна людина отримала поранення.
Загалом за червень ворог завдав понад 1600 ударів по території громади, з них 87 КАБів, з яких дві були саме ФАБ-1500. Внаслідок атак загинули четверо людей та ще 17 — зазнали поранень.
Нагадаємо, у Харківській області розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації людей.
А в Сумській області мешканців закликали евакуюватися через посилення російських ударів.
Читайте Новини.LIVE!