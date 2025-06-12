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Головна Харків Лінія фронту за кілька кілометрів — ситуація в Куп'янську

Лінія фронту за кілька кілометрів — ситуація в Куп'янську

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Дата публікації: 12 червня 2025 18:24
Голова МВА Куп'янська назвав відстань до лінії фронту
Наслідки атаки на Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура
Ключові моменти Ситуація у Куп'янську

Місто Куп'янськ Харківської області розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. Ворог постійно завдає авіаударів по населеному пункту, ситуація критична.

Про це заявив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація у Куп'янську 

За словами Беседіна, наразі лінія фронту від межі міста Куп'янськ проходить на відстані 2,5-3 кілометри залежно від напрямку. Якщо говорити про Кіндрашівку, то це чотири кілометри.

"Ситуація критична, ворог нищить місто та громаду. Лише за цю ніч було 10 КАБів, дві з них — ФАБ-1500, які несуть шалені руйнування", — сказав він.

Як зазначив голова МВА, велика кількість приватних осель та 22 багатоквартирних будинків постраждали в Куп'янську. На жаль, одна людина отримала поранення.

Загалом за червень ворог завдав понад 1600 ударів по території громади, з них 87 КАБів, з яких дві були саме ФАБ-1500. Внаслідок атак загинули четверо людей та ще 17 — зазнали поранень.

Нагадаємо, у Харківській області розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації людей.

А в Сумській області мешканців закликали евакуюватися через посилення російських ударів.

російські війська Харківська область обстріли Куп'янськ війна в Україні фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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