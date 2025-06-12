Голова МВА Куп'янська назвав відстань до лінії фронту

Наслідки атаки на Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Місто Куп'янськ Харківської області розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. Ворог постійно завдає авіаударів по населеному пункту, ситуація критична.

Про це заявив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація у Куп'янську

За словами Беседіна, наразі лінія фронту від межі міста Куп'янськ проходить на відстані 2,5-3 кілометри залежно від напрямку. Якщо говорити про Кіндрашівку, то це чотири кілометри.

"Ситуація критична, ворог нищить місто та громаду. Лише за цю ніч було 10 КАБів, дві з них — ФАБ-1500, які несуть шалені руйнування", — сказав він.

Як зазначив голова МВА, велика кількість приватних осель та 22 багатоквартирних будинків постраждали в Куп'янську. На жаль, одна людина отримала поранення.

Загалом за червень ворог завдав понад 1600 ударів по території громади, з них 87 КАБів, з яких дві були саме ФАБ-1500. Внаслідок атак загинули четверо людей та ще 17 — зазнали поранень.

Нагадаємо, у Харківській області розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації людей.

А в Сумській області мешканців закликали евакуюватися через посилення російських ударів.