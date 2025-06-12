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Главная Харьков Линия фронта в нескольких километрах — ситуация в Купянске

Линия фронта в нескольких километрах — ситуация в Купянске

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Дата публикации 12 июня 2025 18:24
Глава ГВА Купянска назвал расстояние до линии фронта
Последствия атаки на Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура
Ключові моменти Ситуация в Купянске

Город Купянск Харьковской области расположен в нескольких километрах от линии фронта. Враг постоянно наносит авиаудары по населенному пункту, ситуация критическая.

Об этом заявил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире Ранок.LIVE.

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Ситуация в Купянске

По словам Беседина, сейчас линия фронта от границы города Купянск проходит на расстоянии 2,5-3 километра в зависимости от направления. Если говорить о Кондрашовке, то это четыре километра.

"Ситуация критическая, враг уничтожает город и громаду. Только за эту ночь было 10 КАБов, две из них — ФАБ-1500, которые несут огромные разрушения", — сказал он.

Как отметил председатель ГВА, большое количество частных домов и 22 многоквартирных дома пострадали в Купянске. К сожалению, один человек получил ранения.

Всего за июнь враг нанес более 1600 ударов по территории громады, из них 87 КАБов, из которых две были именно ФАБ-1500. В результате атак погибли четыре человека и еще 17 — получили ранения.

Напомним, в Харьковской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации людей.

А в Сумской области жителей призвали эвакуироваться из-за усиления российских ударов.

российские войска Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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