Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Майже стертий з лиця землі — який вигляд має Купʼянськ сьогодні

Майже стертий з лиця землі — який вигляд має Купʼянськ сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 21:16
Окупанти перетворили Купʼянськ на руїни — фото
Купʼянськ. Фото: 116 окрема механізована бригада

Місто Купʼянськ у Харківській області майже стерто з лиця землі. Російські окупанти розтрощили та випалили населений пункт, який колись жив звичайним життям.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ" у Facebook у четвер, 1 січня.

Реклама
Читайте також:

Який вигляд має Купʼянськ сьогодні

Колись в Купʼянську були двори з дитячими голосами, магазини, лікарні, школи та маршрутки з ранковими пасажирами. Російські окупанти зруйнували місто, оскільки їм немає різниці між фронтом та мирною вулицею.

Купʼянськ
Місто Купʼянськ. Фото: 116 окрема механізована бригада
Місто Купʼянськ
Купʼянськ сьогодні. Фото: 116 окрема механізована бригада

"Ворог не воює за правилами. Він їх просто не визнає. Обстріли житлових кварталів, удари по лікарнях, знищені будинки разом із людьми всередині — це не "помилки" і не "випадковість". Це метод. Це свідомий терор. Росія прийшла не "визволяти" і не "захищати". Вона прийшла знищувати — міста, людей, саме право України існувати", — йдеться у повідомленні.

Купʼянськ у Харківській області
Руїни в Купʼянську. Фото: 116 окрема механізована бригада
Купʼянськ
Знищені будівлі в Купʼянську. Фото: 116 окрема механізована бригада

Поруч зі зруйнованими будівлями в Купʼянську стоять українські захисники — бійці 116 окремої механізованої бригади тримають місто.

Місто Купʼянськ
Купʼянськ після російських атак. Фото: 116 окрема механізована бригада

"Ця війна не десь далеко. Вона про кожного з нас. Про те, чи будуть наші міста жити, чи стануть такими ж руїнами. Ворог уже показав, що цивільні для нього — ціль. Єдиний спосіб це зупинити — чинити опір. Підтримувати військо. Не звикати до війни. Не відвертатися. Бо за кожним таким містом — наше майбутнє", — додали в ОК "Північ".

null
Допис ОК "Північ". Фото: скриншот

Нагадаємо, місто Купʼянськ перебуває під повним контролем українських сил.

Раніше українські воїни знищили трубу, якою російські загарбники заходили на околицю Купʼянська.

війна Україна Харківська область обстріли Куп'янськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації