Окупанти перетворили Купʼянськ на руїни — фото

Майже стертий з лиця землі — який вигляд має Купʼянськ сьогодні
Місто Купʼянськ у Харківській області майже стерто з лиця землі. Російські окупанти розтрощили та випалили населений пункт, який колись жив звичайним життям.
Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ" у Facebook у четвер, 1 січня.
Який вигляд має Купʼянськ сьогодні
Колись в Купʼянську були двори з дитячими голосами, магазини, лікарні, школи та маршрутки з ранковими пасажирами. Російські окупанти зруйнували місто, оскільки їм немає різниці між фронтом та мирною вулицею.
"Ворог не воює за правилами. Він їх просто не визнає. Обстріли житлових кварталів, удари по лікарнях, знищені будинки разом із людьми всередині — це не "помилки" і не "випадковість". Це метод. Це свідомий терор. Росія прийшла не "визволяти" і не "захищати". Вона прийшла знищувати — міста, людей, саме право України існувати", — йдеться у повідомленні.
Поруч зі зруйнованими будівлями в Купʼянську стоять українські захисники — бійці 116 окремої механізованої бригади тримають місто.
"Ця війна не десь далеко. Вона про кожного з нас. Про те, чи будуть наші міста жити, чи стануть такими ж руїнами. Ворог уже показав, що цивільні для нього — ціль. Єдиний спосіб це зупинити — чинити опір. Підтримувати військо. Не звикати до війни. Не відвертатися. Бо за кожним таким містом — наше майбутнє", — додали в ОК "Північ".
Нагадаємо, місто Купʼянськ перебуває під повним контролем українських сил.
Раніше українські воїни знищили трубу, якою російські загарбники заходили на околицю Купʼянська.
