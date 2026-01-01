Окупанти перетворили Купʼянськ на руїни — фото

Купʼянськ. Фото: 116 окрема механізована бригада

Місто Купʼянськ у Харківській області майже стерто з лиця землі. Російські окупанти розтрощили та випалили населений пункт, який колись жив звичайним життям.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ" у Facebook у четвер, 1 січня.

Реклама

Читайте також:

Який вигляд має Купʼянськ сьогодні

Колись в Купʼянську були двори з дитячими голосами, магазини, лікарні, школи та маршрутки з ранковими пасажирами. Російські окупанти зруйнували місто, оскільки їм немає різниці між фронтом та мирною вулицею.

Місто Купʼянськ. Фото: 116 окрема механізована бригада

Купʼянськ сьогодні. Фото: 116 окрема механізована бригада

"Ворог не воює за правилами. Він їх просто не визнає. Обстріли житлових кварталів, удари по лікарнях, знищені будинки разом із людьми всередині — це не "помилки" і не "випадковість". Це метод. Це свідомий терор. Росія прийшла не "визволяти" і не "захищати". Вона прийшла знищувати — міста, людей, саме право України існувати", — йдеться у повідомленні.

Руїни в Купʼянську. Фото: 116 окрема механізована бригада

Знищені будівлі в Купʼянську. Фото: 116 окрема механізована бригада

Поруч зі зруйнованими будівлями в Купʼянську стоять українські захисники — бійці 116 окремої механізованої бригади тримають місто.

Купʼянськ після російських атак. Фото: 116 окрема механізована бригада

"Ця війна не десь далеко. Вона про кожного з нас. Про те, чи будуть наші міста жити, чи стануть такими ж руїнами. Ворог уже показав, що цивільні для нього — ціль. Єдиний спосіб це зупинити — чинити опір. Підтримувати військо. Не звикати до війни. Не відвертатися. Бо за кожним таким містом — наше майбутнє", — додали в ОК "Північ".

Допис ОК "Північ". Фото: скриншот

Нагадаємо, місто Купʼянськ перебуває під повним контролем українських сил.

Раніше українські воїни знищили трубу, якою російські загарбники заходили на околицю Купʼянська.