Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Почти стертый с лица земли — как выглядит Купянск сегодня

Почти стертый с лица земли — как выглядит Купянск сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 21:16
Оккупанты превратили Купянск в руины — фото
Купянск. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

Город Купянск в Харьковской области почти стерт с лица земли. Российские оккупанты разбили и выжгли населенный пункт, который когда-то жил обычной жизнью.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook в четверг, 1 января.

Реклама
Читайте также:

Как выглядит Купянск сегодня

Когда-то в Купянске были дворы с детскими голосами, магазины, больницы, школы и маршрутки с утренними пассажирами. Российские оккупанты разрушили город, поскольку им нет разницы между фронтом и мирной улицей.

Купʼянськ
Город Купянск. Фото: 116 отдельная механизированная бригада
Місто Купʼянськ
Купянск сегодня. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

"Враг не воюет по правилам. Он их просто не признает. Обстрелы жилых кварталов, удары по больницам, уничтоженные дома вместе с людьми внутри — это не "ошибки" и не "случайность". Это метод. Это сознательный террор. Россия пришла не "освобождать" и не "защищать". Она пришла уничтожать — города, людей, само право Украины существовать", — говорится в сообщении.

Купʼянськ у Харківській області
Руины в Купянске. Фото: 116 отдельная механизированная бригада
Купʼянськ
Уничтоженные здания в Купянске. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

Рядом с разрушенными зданиями в Купянске стоят украинские защитники — бойцы 116 отдельной механизированной бригады держат город.

Місто Купʼянськ
Купянск после российских атак. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

"Эта война не где-то далеко. Она о каждом из нас. О том, будут ли наши города жить или станут такими же руинами. Враг уже показал, что гражданские для него — цель. Единственный способ это остановить — сопротивляться. Поддерживать войско. Не привыкать к войне. Не отворачиваться. Потому что за каждым таким городом - наше будущее", — добавили в ОК "Север".

null
Пост ОК "Север". Фото: скриншот

Напомним, город Купянск находится под полным контролем украинских сил.

Ранее украинские воины уничтожили трубу, по которой российские захватчики заходили на окраину Купянска.

война Украина Харьковская область обстрелы Купянск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации