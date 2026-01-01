Оккупанты превратили Купянск в руины — фото

Купянск. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

Город Купянск в Харьковской области почти стерт с лица земли. Российские оккупанты разбили и выжгли населенный пункт, который когда-то жил обычной жизнью.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook в четверг, 1 января.

Реклама

Читайте также:

Как выглядит Купянск сегодня

Когда-то в Купянске были дворы с детскими голосами, магазины, больницы, школы и маршрутки с утренними пассажирами. Российские оккупанты разрушили город, поскольку им нет разницы между фронтом и мирной улицей.

Город Купянск. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

Купянск сегодня. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

"Враг не воюет по правилам. Он их просто не признает. Обстрелы жилых кварталов, удары по больницам, уничтоженные дома вместе с людьми внутри — это не "ошибки" и не "случайность". Это метод. Это сознательный террор. Россия пришла не "освобождать" и не "защищать". Она пришла уничтожать — города, людей, само право Украины существовать", — говорится в сообщении.

Руины в Купянске. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

Уничтоженные здания в Купянске. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

Рядом с разрушенными зданиями в Купянске стоят украинские защитники — бойцы 116 отдельной механизированной бригады держат город.

Купянск после российских атак. Фото: 116 отдельная механизированная бригада

"Эта война не где-то далеко. Она о каждом из нас. О том, будут ли наши города жить или станут такими же руинами. Враг уже показал, что гражданские для него — цель. Единственный способ это остановить — сопротивляться. Поддерживать войско. Не привыкать к войне. Не отворачиваться. Потому что за каждым таким городом - наше будущее", — добавили в ОК "Север".

Пост ОК "Север". Фото: скриншот

Напомним, город Купянск находится под полным контролем украинских сил.

Ранее украинские воины уничтожили трубу, по которой российские захватчики заходили на окраину Купянска.