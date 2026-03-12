У Харкові врятували понад 900 кажанів під час ремонту балкона

Годування врятованого кажана. Фото: Центр реабілітації рукокрилих

У Харкові під час ремонту балкону в одній із квартир фахівці врятували велику колонію кажанів, які зимували під обшивкою. Загалом вдалося зберегти життя понад 900 рудим вечірницям, занесеним до Червоної книги.

Про це повідомляє Центр реабілітації рукокрилих, передає Новини.LIVE.

Кажани жили декілька років на балконі

Як повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих, протягом кількох років в обшивці балкона зимували кажани. За словами власниці квартири, вони не заважали їй, хоча вона їх чула. Ситуація змінилася в лютому цього року, коли тварини почали вилазити всередину балкона, а сама обшивка стала руйнуватися.

Жінка знала про роботу Центру, тому одразу звернулася по допомогу та домовилася про співпрацю фахівців із ремонтниками. У Центрі наголосили, що під час таких робіт дуже важливо, аби спеціалісти контролювали процес, щоб не травмувати тварин і правильно перевезти їх у безпечне місце.

Під час робіт з’ясувалося, що під обшивкою ховалася велика колонія рудих вечірниць. Через це рятувати кажанів довелося максимально швидко, а далі почалася безперервна робота з тваринами.

Кажани в обшивці балкону. Фото: Центр реабілітації рукокрилих

Протягом трьох днів фахівці у кілька змін перевіряли стан кажанів, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим і голодним тваринам. У результаті вдалося врятувати понад 900 рудих вечірниць.

У Центрі зазначили, що стан більшості кажанів був задовільним. Для них облаштували умови, у яких тварини зможуть спокійно завершити зимівлю, а тих, хто цього потребує, додатково відгодовують.

Фахівці також подякували власниці квартири за відповідальне ставлення до ремонту. Саме завдяки такій співпраці вдалося зберегти життя великій кількості червонокнижних тварин.

