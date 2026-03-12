В Харькове во время ремонта спасли сотни летучих мышей

В квартире в Харькове нашли огромную колонию краснокнижных летучих мышей
Необычная история произошла в Харькове во время ремонта балкона: под обшивкой обнаружили сотни зимовавших летучих мышей. После нескольких дней непрерывной работы специалистам удалось спасти более 900 рыжих вечерниц.
Об этом сообщает Центр реабилитации рукокрылых, передает Новини.LIVE.
Летучие мыши жили несколько лет на балконе
Как сообщили в Центре реабилитации рукокрылых, в течение нескольких лет в обшивке балкона зимовали летучие мыши. По словам владелицы квартиры, они не мешали ей, хотя она их слышала. Ситуация изменилась в феврале, когда животные начали вылезать внутрь балкона, а сама обшивка стала разрушаться.
Женщина знала о работе Центра, поэтому сразу обратилась за помощью и договорилась о сотрудничестве специалистов с ремонтниками. В Центре отметили, что во время таких работ очень важно, чтобы специалисты контролировали процесс, чтобы не травмировать животных и правильно перевезти их в безопасное место.
Во время работ выяснилось, что под обшивкой скрывалась большая колония рыжих вечерниц. Из-за этого спасать летучих мышей пришлось максимально быстро, а дальше началась непрерывная работа с животными.
В течение трех дней специалисты в несколько смен проверяли состояние летучих мышей, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным и голодным животным. В результате удалось спасти более 900 рыжих вечерниц.
В Центре отметили, что состояние большинства летучих мышей было удовлетворительным. Для них обустроили условия, в которых животные смогут спокойно завершить зимовку, а тех, кто в этом нуждается, дополнительно откармливают.
Специалисты также поблагодарили владелицу квартиры за ответственное отношение к ремонту. Именно благодаря такому сотрудничеству удалось сохранить жизнь большому количеству краснокнижных животных.
