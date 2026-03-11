Відео
Україна
У Салтівському районі Харкова ввели карантин через сказ у цуценяти

У Салтівському районі Харкова ввели карантин через сказ у цуценяти

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:25
У Харкові ввели карантин у Салтівському районі через сказ
Сказ у цуценя в Салтівському районі. Колаж ілюстративний: Новини.LIVE

У Салтівському районі Харкова запровадили карантинні обмеження після того, як у цуценяти лабораторно підтвердили сказ. Тварина перед загибеллю контактувала з власницею та її близькими, людям надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Де вакцинувати тварин у Харкові

На території Салтівського району Харкова виявили випадок сказу у цуценяти. Лабораторні дослідження підтвердили наявність небезпечної інфекції у тварини.

Відомо, що цуценя загинуло 7 березня. До цього воно контактувало з власницею та її близькими. Усім людям, які мали контакт із собакою, надається необхідна медична допомога.

У зв’язку з підтвердженням сказу на території Салтівського району, сьогодні, 11 березня ввели карантинні обмеження. Також затвердили план заходів для ліквідації осередку інфекції.

Попередження харків'ян про сказ
Попередження профілактики сказу. Фото: скриншот

Фахівці нагадують, що сказ — це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає як тварин, так і людей. Найдієвішим способом профілактики залишається вакцинація домашніх улюбленців, яку можна зробити безкоштовно у державних дільничних лікарнях ветеринарної медицини.

Для щеплення тварини харків’янам радять звертатися за такими адресами:

— дільнична лікарня №1 — вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
— дільнична лікарня №2 — вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54, (097) 445-26-46;
— дільнична лікарня №3 — вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;
— дільнична лікарня №4 — вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Ознаки сказу у тварин

Вони дуже різноманітні. Найбільш характерні — слиновиділення, водобоязнь, агресивність, параліч, але іноді вони можуть бути відсутні. У собак і кішок сказ протікає в двох формах: буйній і тихій.

Хвора буйною формою тварина стає агресивною, ховається по кутах, часто змінює місце проживання, тікає з дому, гризе неїстівні предмети. Голос — пропадає. Собака стає дратівливою відмовляється від їжі і води, не відгукується на поклик, не слухається господаря. У неї відвисає хвіст і нижня щелепа, рясно виділяється слина, з'являється хиткість ходи. Тварина здатна мовчки, без гавкоту, накинутися на зустрічних і вкусити їх.

Найбільш небезпечна інша форма сказу — тиха. Основні ознаки хвороби можуть бути виражені слабо. 

Перебіг хвороби у людини

Захворювання настає після інкубаційного періоду (4-6 тижнів), протягом якого вірус з місця проникнення в організм просувається до головного мозку і викликає його запалення. У деяких випадках цей період скорочується до 1-2 тижнів або збільшується до 1 року і більше.

Спочатку з'являються симптоми загального нездужання: температура, нудота, блювота, головний біль, загальна слабкість.

Поступово наростає сильне почуття тривоги, з'являється свербіж, поколювання, тянучі болі по ходу найближчих до місця укусу нервових шляхів.

Далі хвороба переходить у стадію виражених клінічних явищ. Розвивається водобоязнь — хворобливе судомне скорочення м'язів глотки і гортані при спробі пити воду, при вигляді води, при звуці води, що ллється.

Раніше ми повідомляли, що в Україні затвердили нові правила для домашніх улюбленців. Власників тварин зобов’язали отримати уніфікований ветеринарний паспорт із повною інформацією про собаку чи кота.

Також ми писали про загибель тварин у Фельдман Екопарк через російський обстріл, який стався вночі 3 березня. Влучання було біля контактного двору.

Харків тварини ветеринари щеплення сказ
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
